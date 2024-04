Vicenza. Copiosa grandinata improvvisa: i piccoli chicchi imbiancano il paesaggio della provincia Foto

VICENZA - Un'improvvisa grandinata ha interessato oggi, attorno tra la tarda mattinata e l'ora di pranzo, il versante ovest della provincia di Vicenza, in particolare i comuni di Brendola e Montecchio Maggiore. La grandinata, inizialmente mista ad acqua ma poi «secca» e intensa, anche se con chicchi di ridotte dimensioni, ha completamente imbiancato il paesaggio. Il fenomeno ha interessato anche il tratto vicentino della A4 Serenissima, tra i caselli di Montecchio Maggiore e Montebello, causando rallentamenti. Al momento non si segnalano danni alle auto, da valutare invece quelli alle colture, in particolare quelli legati agli alberi in fiore.