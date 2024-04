Percorre contromano 8 chilometri e 2 gallerie, tragedia sfiorata in autostrada A23

UDINE - Con l'auto ha percorso in contromano otto chilometri e due gallerie dell'autostrada A23 Alpe Adria.

Quando è stato bloccato dagli agenti della polizia, il conducente, un anziano italiano di 88 anni, della provincia udinese, era in evidente stato confusionale. Per l'uomo sono scattati immediatamente l’applicazione della sanzione amministrativa da 2.046 a 8.186 euro, il ritiro della patente di guida e il fermo del veicolo per tre mesi.

Cosa è successo

Erano le 13.30 di venerdì 12 aprile, quando il centralino del Centro Operativo Polizia Stradale di Udine ha ricevuto la segnalazione di un veicolo che procedeva lungo la carreggiata sud dell'autostrada in direzione Austria. Alla prima segnalazione se ne aggiungevano altre. Scattati gli allarmi sicurezza. E le immagini delle telecamere a circuito chiuso immortalavano la corsa contromano sulla corsia di sorpasso. Il conducente sfiorava gli altri veicoli, che sono riusciti a schivarlo evitando così la tragedia.

Evitata la tragedia in autostrada

Bloccato il traffico al Confine di Stato, la pattuglia della polizia stradale di Amaro ha atteso l'arrivo dell'uomo. L'equipaggio, dopo aver percorso a forte velocità la carreggiata Nord che sale da Ugovizza, ha utilizzato un By-pass per invertire la marcia e bloccare il veicolo che giungeva contromano. Cosa che accadeva nel giro di pochi minuti scongiurando ogni danno. Fin da subito l'uomo è apparso in evidente stato confusionale. Secondo quanto ricostruito, molto probabilmente dopo aver fatto ingresso per errore in autostrada, l’anziano trovatosi davanti la barriera di Ugovizza, ha invertito la marcia dirigendosi inconsapevolmente contromano fino alla Galleria “Tarvisio”.