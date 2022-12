Sfreccia contromano in autostrada A23: auto sfiorate e imboccate 5 gallerie. Era anche ubriaco

Sfreccia contromano in autostrada, ubriaco: nei guai un cittadino austriaco, denunciato, E' successo giovedì 8 dicembre sulla A23 in Friuli Venezia Giulia. L'uomo ha imboccato l'autostrada A23 in direzione Nord e l'ha percorsa per 16 chilometri, comprese 5 gallerie, fino a quando non è stato fermato dalla polizia stradale. Il conducente, residente a Villaco, è apparso subito in condizioni psico-fisiche alterate: sottoposto all'alcoltest che ha dato un risultato di 5 volte superiore ai limiti di legge. Il conducente è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e sottoposto alla sanzione pecuniaria, da 2.670 a 10.700 euro, con revoca della patente.

L'episodio risale alle prime ore di giovedì quando, al centro operativo autostradale della polizia stradale di Udine, è giunta la segnalazione di una station wagon KIA in contromano nel tratto autostradale verso l'Austria. Il veicolo procedeva nella corsia di sorpasso, sfiorando le altre autovetture. Immediatamente è stato bloccato il traffico all'altezza della barriera autostradale di Ugovizza creando un muro di veicoli. Pochi minuti dopo l'uomo è stato bloccato dalla pattuglia della polstrada di Amaro.