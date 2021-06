Veicolo in fiamme, l'automobilista riesce a mettersi in salvo, ma A4 bloccata nel "solito" tratto

PORTOGRUARO - L'auto in fiamme, traffico bloccato in A4. Dalle 16.50 l'autostrada è stata chiusa a Portogruaro per permettere ai Vigili del fuoco di intervenire in contromano. A bruciare un auto sulla corsia di marcia della A4 nel tratto compreso tra gli svincoli di Portogruaro e Latisana.

L'automobilista è riuscito a salvarsi prima che le fiamme si propagassero. Sul posto, a Portovecchio di Portogruaro nel tratto autostradale interessato dal restringimento per il cantiere della Terza corsia sono arrivati i vigili del fuoco di Portogruaro da un varco. Il traffico è stato bloccato per permettere le operazioni di soccorso. Inevitabili le code nel solito tratto maledetto dell'autostrada.