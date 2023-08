In contromano in autostrada per evitare la coda, patenti ritirate e multa salata per due turiste austriache

Coda chilometrica in autostrada e allo svincolo che porta al casello, pensano bene di eludere i veicoli incolonnati tornando indietro e imboccando lo svincolo in contromano.

Le furbette del caso sono due turiste straniere, bloccate venerdì scorso, 4 agosto, in un traffico da "bollino rosso", come segnalato su entrambe le direttrici dell'autostrada A23.

Multa fino a 8mila euro

Le due automobiliste, dopo aver visto attraverso i portali che alla barriera di Ugovizza erano segnalate code, decidono di uscire dall’autostrada a Pontebba, percorrono lo svincolo che porta al casello ma si accorgono che anche in quel punto vi sono numerosi veicoli incolonnati per il pedaggio e pensano allora di tornare indietro imboccando lo svincolo contromano. Parte immediatamente l’allarme predisposto in questi casi e le due auto sono prontamente fermate da personale della Società Autostrade mentre percorrono il tratto curvilineo dello svincolo in direzione contraria. Per le due conducenti, di cittadinanza austriaca, è scattato il ritiro patente e i veicoli sottoposti a fermo amministrativo per tre mesi, oltre naturalmente alla sanzione amministrativa stabilita per la circolazione contromano che, in ore notturne, va da un minimo di 2.046 a un massimo di 8.186 euro.

Il servizio Safety car

Al di là delle pene comminate, si sottolinea la pericolosità dell’errata manovra che può provocare conseguenze gravissime. In questi casi, generalmente, la Polizia Stradale attiva un servizio di “safety-car” al fine di evitare collisioni ed incidenti. Si predispongono immediatamente i pannelli a messaggio variabile. In tale caso, se è possibile, l’autostrada deve essere abbandonata oppure va percorsa a moderata velocità portandosi sulla parte destra della carreggiata. Si è infatti più volte constatato che chi circola in contromano, certo di circolare nel corretto senso di marcia, usa la sua corsia di destra.