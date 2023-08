SACILE - Da lunedì notte del 24 luglio scorso, la notte della grandinata record, non è più tornato in funzione. Evidentemente danneggiato da acqua, vento e ghiaccio, l’impianto semaforico che regola l’incrocio tra Strada dei Masi, Strada bassa delle Valli e la trafficata statale 13 è finito fuori uso e lo è a tutt’oggi. La segnalazione è arrivata da alcuni residenti di San Giovanni del Tempio, preoccupati perchè senza quel semaforo scavalcare la Pontebbana, soprattutto se si deve andare verso sinistra, immettersi cioè nella corsia più lontana, appare alquanto pericoloso. Guardia sempre attenta a ciò che accade nel suo quartiere, ha voluto chiedere informazioni agli uffici comunali anche la consigliera di Sps Rossana Casadio. «In effetti, come predichiamo da tempo, quell’incrocio è pericoloso anche quando c’è il semaforo in funzione, figuriamoci senza». Daniela, che abita in una delle laterali della statale, racconta invece di essere stata diretta inizialmente al numero verde di Hera Luce, l’800 49 86 16. Poi si è sentita rispondere che ci vorrà del tempo per aggiustare l’impianto, il guasto è importante.



I DISAGI

Conferma Casadio: «Io ho allertato sia la Polizia Locale che gli Uffici comunali. Nel primo caso, ieri gli agenti mi hanno assicurato di aver fatto più volte segnalazione dello stato delle cose, l’ultima ancora giovedì. Anche loro sanno bene che quel tratto è pericoloso, teatro spesso di incidenti stradali anche seri. Agli uffici comunali il capo area mi ha poi precisato che il danno stavolta è consistente e che probabilmente sarà tutto da rifare». Una prospettiva poco allettante anche per la consistente spesa, dato che sostituire solo una scheda che regola un semaforo così datato può costare migliaia di euro, figuriamoci rifare l’intero impianto. Non da meno, i disagi per i residenti sono destinati a farsi sentire almeno per qualche mese, sopportabili invece in questo agosto di ferie. «Da quello che mi hanno anticipato, poi l’amministrazione comunale confermerà o meno, non è più economicamente utile pensare ad una riparazione», conclude Casadio.



IL PROGETTO

Per ora dunque servirà molta prudenza e anche più pazienza del solito in una zona, quella della pontebbana a San Giovanni, spesso discussa. È il caso, ad esempio, della ristrutturazione dell’innesto tra via Pordenone e la statale, di fronte al noto locale Funky Go.Il Comune intende mettere in sicurezza entrata ed uscita con 2 corsie centrali: una asservita a coloro che arrivano da Pordenone e si posizionano in centro strada per svoltare a sinistra ed entrare nella strada secondaria. L’altra invece è per gli automobilisti che da via Pordenone vogliono andare verso Sacile.

Alcuni residenti considerano pericoloso l’incanalamento sulla pontebbana verso Sacile per la cattiva abitudine di molti automobilisti che lo impegnano contromano.



IL SINDACO

Il sindaco Carlo Spagnol ha informato che sono in corso «gli approfondimenti tecnici per verificare se si trovano i componenti da sostituire. La prossima settimana avremo il responso definitivo».