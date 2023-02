Vento forte in Friuli: alberi caduti e danni alle abitazioni, resta l'allerta gialla

Come annunciato nella giornata di ieri, venerdì 3 febbraio, forti raffiche di vento stanno interessando la zona della Carnia, con interventi da parte dei volontari della Protezione Civile.

Nella frazione di Chiaulis del comune di Paularo la Protezione Civile insieme al sindaco e all'assessore comunale competente sono intervenuti per mettere in sicurezza un edificio, la cui copertura è stata parzialmmente divelta. I volontari hanno transennato l'area in modo tale che eventuali altri elementi in distacco non siano fonte di danni alle persone.

Numerose le chiamate alla sala operativa regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia anche per alberi caduti. A Forni di Sopra e Forni di Sotto i volontari della Protezione Civile hanno provveduto - in sinergia con i Vigili del fuoco - al taglio di alberi schiantati lungo la viabilità e su un'auto, sulla quale viaggiava una famiglia. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Ampezzo che ha controllato una persona, per la quale non è stata necessaria all'ospedalizzazione. La strada è rimasta chiusa per circa mezz'ora per permettere le operazioni di sgombero e messa in sicurezza.

Vento forte si segnala nel territorio di Comeglians.