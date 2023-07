Danni maltempo, il Fvg attende risposte. Riccardi: «Lo Stato deve fornirci gli strumenti per intervenire»

«Siamo al lavoro per mettere in campo la macchina adatta a superare l'emergenza e dare risposte, con le risorse messe a disposizione della Regione. È ovvio, però, che ora si apre una discussione con lo Stato per gli strumenti con i quali intervenire e le risorse» relative. Lo ha detto l'assessore Friuli Venezia Giulia alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, al termine di un vertice alla Protezione regionale e di un sorvolo in elicottero sulle zone più colpite dalla tempesta di due notti fa.

Le aree più colpite

Riccardi ha confermato «la gravità della situazione nell'area del medio Friuli e in particolare di Mortegliano» dove «i tetti sono divelti in buona parte del paese, e l'area a sud di Sacile, Brugnera, anche quella duramente colpita, soprattutto nelle attività produttive». È previsto presto un nuovo incontro con i sindaci e un confronto con il presidente Fedriga «per capire come intenderà guidare questa fase».