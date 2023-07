Bora a Trieste e venti freschi sul Friuli Venezia Giulia, ma la conta dei danni del maltempo si allunga

TRIESTE - Temperature basse perché sul Friuli Venezia Giulia è affluita aria più fresca e secca proveniente dal Nord Europa, ma anche bora che soffia insistente da ieri sera sulla costa, in particolare su Trieste, dove la temperatura è ferma a 20 gradi e dove il vento fa registrare raffiche oltre i 60 km/h.

Migliaia le segnalazioni di danni

È la situazione meteorologica in Friuli Venezia Giulia, dove ieri sera, martedì 25 luglio, si sono verificati temporali anche violenti soprattutto sulla costa e sullo stesso capoluogo regionale. Fenomeni che non hanno però causato danni. In altre parti della regione, invece, si allunga la conta dei danni e proprio per fare il punto della situazione alle 7:30 stamani si è svolto un incontro nella sede della Protezione civile Fvg, a Palmanova, con l'assessore regionale competente, Riccardo Riccardi, che poi ha effettuato anche un sorvolo in elicottero. Sono migliaia le segnalazioni di danni che i viticoltori hanno inviato alle associazioni di categoria; danni forti si sono verificati soprattutto nell'area del Collio, e, più in generale a Mortegliano (Udine) e nel Goriziano.