Grandine, alberi caduti e treni fermi tra Codroipo e Casarsa. Decine di interventi in Friuli

Ancora danni causati dal maltempo in Friuli. Poco prima delle 21 un fortunale si è abbattuto tra le province di Pordenone e Udine causando danni alle abitazioni e alle colture. Interrotta anche la linea ferroviaria tra Pordenone e Udine. La circolazione è sospesa tra Codroipo e Casarsa per un guasto alla linea elettrica. E' stato chiesto l’intervento dei tecnici per consentire la ripresa della circolazione. I treni ad Alta Velocità, gli InterCity e i Regionali in questo momento sono fermi. Il treno ICN 770 Trieste Centrale (19.50) - Roma Termini (6.35) è fermo dalle ore 21.27 a Basiliano.

I vigili del fuoco di Pordenone hanno ricevuto nel giro di pochi minuti una settantina di richieste di aiuto provenienti soprattutto dal Sacilese, una delle zone più colpite. A Fontanafredda, in via Brugnera, un tetto è stato scoperchiato dalle potenti folate di vento. Alberi, ramaglie e pali delle luce sono caduti anche nella zona di San Vito al Tagliamento e nel Codroipese.

La grandine, un bombardamento con chicci di grandi dimensioni, simili a palline da golf e oltre, hanno distrutto orti e giardini.

Danni anche alle coperture delle abitazioni.