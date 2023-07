Nel pordenonese il chicco di grandine più grande d'Europa, una palla di ghiaccio di 20 centrimetri

AZZANO DECIMO - Una grandinata di portata storica ha colpito la notte scorsa il pordenonese. In particolare a Tiezzo, nel comune di Azzano Decismo, i chicchi hanno raggiunto una grandezza di ben 20 centimetri, valore misurato confrontando la "bomba di ghiaccio" con uno sgrassatore. Secondo quanto riportato dal sito "Tornado in Italia", si tratta del chicco di grandine più grande mai caduto in Italia e in Europa. Sebbene non si conosca il peso di questa palla di grandine, stando a una prima e sommaria valutazione, sembrerebbe superiore a 1 chilo.