Il maltempo colpisce il Padovano: a Montà cantine allagate, l'acqua è arrivata a mezzo metro

PADOVA - Il maltempo torna ad abbattersi a Padova e provincia.

Per quanto riguarda la città, nella serata di ieri, 1 maggio, dalle 21.30, si sono registrati problemi soprattutto nella zona di Montà.

Il centralino dei vigili del fuoco è andato letteralmente il tilt. Una ventina gli interventi nella zona di via Montà e delle arterie limitrofe a cui sono stati sottoposti i pompieri per mettere in sicurezza strade, giardini e garage di abitazioni. Alcuni degli interventi più difficili sono stati terminati soltanto nella mattinata odierna. Non si segnalano feriti, né incidenti stradali nella zona, ma il bilancio dei danni nelle abitazioni private è ingente. Una stima definitiva potrà essere effettuata soltanto al termine dei sopralluoghi dei vigili del fuoco che hanno di fatto lavorato tutta la notte per ripristinare l'emergenza. Nei casi più critici cantine e garage sono stati invasi da quantitativi di acqua attorno ai cinquanta centimetri.