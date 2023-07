Martedì mattina, poco prima delle undici. La bretellina che costeggia la Pontebbana tra la rotonda di Pian di Pan e il ponte sul Meduna è una lunga fila. Ma non quelle in colonna non sono auto "normali". Ognuna ha un rattoppo. C'è chi ha scelto improbabili coperture di carta, chi si è arrangiato con dei teloni. Tutti erano diretti in un posto solo. Nella vicina zona artigianale, infatti, c'è uno dei più noti marchi specializzati nel trattamento dei cristalli. E anche in questo caso si è trattato di una mattinata da record. Le due grandinate di lunedì sera, infatti, hanno letteralmente devastato centinaia e centinaia di automobili lasciate all'aperto senza protezioni. I principali bersagli dei chicchi grandi come palline da tennis sono stati i cristalli (quindi parabrezza e lunotto), ma ne hanno risentito eccome anche gli elementi di carrozzeria.

«Le prime chiamate - ha riferito uno dei responsabili del punto di assistenza lungo la Pontebbana tra Zoppola e Pordenone - mi hanno buttato giù dal letto. Sono arrivate alle sei del mattino. Abbiamo disattivato il nostro centralino e deviato tutto sul numero verde della multinazionale. Non riusciamo più a gestire i flussi». All'esterno dell'officina, una lunga fila di persone. «Sono qui da un'ora - spiega Franco -, guardi la mia macchina, non ha più i vetri». Alle sue spalle una Bmw totalmente scoperta a causa della grandine.

«Faccio questo lavoro da tanti anni - prosegue sempre l'addetto dell'officina - ma non ho mai visto un mare di richieste come in questo caso. È incredibile».

Le contromisure

E non basta nemmeno la manodopera. Le richieste sono talmente tante che tutti i marchi stanno cercando di trasferire alcuni colleghi da altre sedi. Iniziano a mancare perfino i pezzi di ricambio.

Quanto ci può volere, a questo punto, per la sistemazione di un'auto presa di mira dalla grandine? «Stimiamo almeno un mese solamente per la gestione tecnica delle domande». Poi però arriverà il mese di agosto, con il rischio che per molti le ferie in auto siano del tutto rovinate a causa del triplo temporale di lunedì sera. E c'è anche chi in coda dichiara di non essere coperto a livello assicurativo contro la grandine. In quel caso si va dai 400 euro per il cristallo più economico fino anche ai 3mila euro per le auto più costose.