Mortegliano devastata dal maltempo, l'inferno in dieci minuti: tetti e auto crivellati da bombe di grandine

MORTEGLIANO - Bombe di ghiaccio spinte da raffiche di vento oltre i 100 Km/h hanno colpito la notte scorsa il comune di Mortegliano (UD), quando una violenta perturbazione si è abbattuta su tutto il Friuli.

Dieci minuti di inferno. Camminando lungo le vie centrali del paese, non c’è una casa che non abbia i tetti distrutti. Neanche il tempo di affacciarsi alla finestra e tentare di mettere al riparo le auto, che la devastazione era già in atto. Uno scenario "post apocalittico" si è aperto questa mattina davanti ai nostri occhi. Nonostante la pioggia incessante, gli abitanti si sono già rimboccati le maniche per sistemare i primi danni.