PORDENONE - «Lacrime e grandine». Alessandro Puppin abita in via Molino, nella frazione di Bannia. È sconsolato, vorrebbe cancellare quei pochi attimi che ieri mattina gli hanno rovinato una domenica che avrebbe volentieri voluto trascorrere in allegria con la moglie e i due figli. Si è trasformata, invece, in un incubo. In una corsa contro il tempo per salvare dalla violenza della grandine almeno una delle due auto che erano parcheggiate...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati