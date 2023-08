PORCIA (PORDENONE) - Il semaforo va in tilt, forse a causa dell’ondata di maltempo di giovedì sera, e all’incrocio tra via Ceolini e corso Italia due automobilisti sono entrati inevitabilmente in collisione. È successo verso le 9 di ieri mattina. Entrambi i conducenti erano convinti di poter passare, in realtà una delle lampade aveva la luce rossa bruciata. In seguito all’impatto, una delle due vetture si è ribaltata restando ruote all’aria vicino a uno dei quattro semafori che regolano la circolazione del traffico nella frazione di Talponedo. La conducente è stata soccorsa dal personale medico infermieristico arrivato a Porcia con due ambulanze. Era cosciente, ma ha avuto bisogno delle cure del personale del pronto soccorso, dove è stata accompagnata in ambulanza.



GLI ACCERTAMENTI

I semafori già al mattino funzionavano scorrettamente mettendo a repentaglio l’incolumità di coloro che transitavano sulla Pontebbana o dovevano attraversarla. Il 112 è stato allertato da alcuni purliliesi. Un’ora dopo, l’incidente. Secondo alcuni utenti della strada, i semafori funzionavano soltanto con la luce verde. Gli agenti della Polizia locale avrebbe invece accertato che una lampada rossa era bruciata. Si tratta di impianti che hanno un sistema di allerta: se una lampada si guasta, dovrebbe scattare il lampeggiante. Ma ieri non sarebbe andata così. La Polizia locale ha comunque allertato la ditta che si occupa della manutenzione dei quattro semafori, dove ora funzionano solo i lampeggianti. Soltanto la prossima settimana la ditta interverrà per le riparazioni.



IL SEMAFORO

Quello di Talponedo è uno dei pochi semafori rimasti sulla statale 13. A Sant’Antonio è stata realizzata una rotatoria, un’altra sta per essere costruita all’ingresso di Pordenone. Gli abitanti di Talponedo chiedono maggior attenzione, anche perché il traffico è intenso sia in direzione Sacile che Pordenone, visto che l’incrocio rappresenta uno snodo per coloro che devono imboccare la bretella che porta in A28.