PORDENONE - Duemila persone erano come fantasmi. Per il Comune di Pordenone, almeno dal punto di vista dell'anagrafe legata al pagamento della Tari (la tassa sui rifiuti), semplicemente non esistevano. E quindi non pagavano il tributo. E quindi molti di loro si arrangiavano come potevano, in molti casi probabilmente anche gettando la spazzatura dove era loro più comodo. Ma adesso sono venuti a galla. «C'è ancora molto lavoro da fare - commenta l'assessore comunale Mattia Tirelli - ma è un buon punto di partenza». Sì, perché in realtà la lista è più lunga, ma aver fatto emergere 2mila posizioni "nascoste" in tutta la città è già un buon risultato.

L'OPERAZIONE

Come hanno fatto, Comune e Gea, a rintracciare queste 2mila utenze che prima non figuravano nell'elenco dei pagamenti della Tari pur trattandosi di residenti entro i confini del comune? I fattori sono stati due: l'utilizzo delle banche dati voluto dal sindaco Alessandro Ciriani e l'effetto della raccolta differenziata spinta, che ha portato molti cittadini ad "autodenunciarsi" pur di regolarizzare la loro posizione. Un'operazione, quella portata a termine dall'amministrazione, che permetterà all'ente anche di recuperare sotto forma di tasse in entrata un bel gruzzolo.

I NUMERI

Ma a che punto siamo nella lotta ai "furbetti" delle utenze Tari? Quanti cittadini mancano ancora all'appello? Tanti, anche se il punto di partenza è buono. All'inizio dell'operazione di ricerca, infatti, c'erano cinquemila persone che vivono a Pordenone, consumano a Pordenone, producono rifiuti a Pordenone. Ma che non pagavano la Tari, non avevano mai ritirato i nuovi bidoncini della spazzatura e che nessuno sapeva come smaltissero i rifiuti. Tra loro quasi certamente c'era anche chi la spazzatura la lasciava sulla strada. Ora quel numero è diminuito sensibilmente, essendo stato tagliato di duemila unità. Mancano insomma altre 3mila persone da individuare. «Dobbiamo capire dove butta le immondizie il 10 per cento delle 25mila utenze - aveva tuonato il primo cittadino pordenonese, Alessandro Ciriani -. Si tratta di una quota che secondo i dati di cui siamo in possesso non ha mai ritirato il bidoncino della Gea e che non figura nel registro della Tari, ma che vive a Pordenone e produce rifiuti in città».

GLI AVVISI

