PORDENONE - All'avvio dell'ennesima rivoluzione sul tema della raccolta dei rifiuti nel capoluogo mancano quattro giorni e qualche ora. Dal primo giorno del nuovo anno, infatti, si passerà su tutto il territorio cittadino alla raccolta settimanale della plastica. Era una delle richieste più pressanti che più segmenti della popolazione residente avevano portato sul tavolo dell'amministrazione comunale. Ma in attesa del cambio di marcia, che poi è una specie di retro innestata, la città nei giorni di Natale ha purtroppo mostrato il suo lato peggiore.

IL CASO

Le fotografie hanno fatto il giro dei social network come non succedeva - fortunatamente - da molto tempo. E gli episodi di inciviltà hanno riguardato molte aree della città. Non solo le zone storicamente più toccate dal fenomeno, ma anche alcune vie del centro. La scena? Purtroppo la solita. Decine e decine di sacchetti abbandonati a terra, cassonetti debordanti e polemiche a non finire. E ancora, cittadini che vorrebbero "farsi giustizia" da soli, andando a pizzicare chi abbandona i rifiuti e persone che puntano il dito contro la Gea, la società che in città gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e che dal primo giorno di gennaio tornerà al recupero settimanale almeno della plastica. Le foto più sconcertanti sono state postate sui social network che si occupano dei problemi della città nel pomeriggio del giorno di Natale. Il colore dominante era quello giallo: decine i sacchetti a terra, a due passi dai cassonetti ormai traboccanti. Ma anche ieri mattina, ad esempio nella zona di Villanova, si notava ancora molta sporcizia a terra, complice anche la gran mole di rifiuti prodotta dai cittadini rimasti nel capoluogo durante i giorni di festa.

LA STRETTA

Le nuove telecamere super-intelligenti sono arrivate e stanno monitorando già le aree più sensibili del territorio cittadino. Ma i primi dati, secondo quanto riportato i vertici della polizia locale di Pordenone e l'assessore all'Ambiente, Mattia Tirelli, arriveranno solamente a gennaio.

Il sistema, infatti, è ancora in fase di test. E stando a quanto si è visto nei giorni di Natale, l'effetto deterrenza lo si avrà forse solamente quando saranno staccati i primi veri verbali. Quindi le multe, salatissime, che dovranno almeno rallentare l'azione degli incivili. Dopo l'Epifania, poi, torneranno in campo anche i volontari che ogni settimana ripuliscono una zona della città e che sono stati recentemente ricevuti e premiati dal sindaco Alessandro Ciriani.