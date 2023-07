PORDENONE - Un aiuto a chi in questo momento ha subito danni enormi a causa del maltempo. Ad offrirlo sono due volontari che sulle proprie pagine Facebook hanno pubblicato un post mettendosi a disposizione per effettuare riprese gratuite dei danni subiti dalle abitazioni quale documentazione necessaria per poter dimostrare l'entità degli effetti sia in caso di richieste da inoltrare alle assicurazioni, sia per poter usufruire di eventuali ristori che potranno arrivare qualora lo stato di emergenza decretato dalla Regione venga poi comunque accettato anche da Roma. Tutti i sindaci dei comuni colpiti hanno infatti diramato subito l'avviso di documentare anche con foto i danni subiti prima i avviare qualsiasi intervento di ripristino.



La storia

A proporsi per primo è stato Rossano Mendola di Fontanafredda, 45 anni, militare di professione ma da sempre appassionato di fotografia e di riprese con il drone per il quale ha anche il patentino. Già martedì aveva lanciato la sua proposta. Un breve post su Facebook nella pagina "Sei di Fontanafredda se" a cui hanno risposto in moltissimi. «Buongiorno, visto la gravità degli eventi atmosferici dell'ultimo periodo, mi offro volontario per fare rilevazioni aeree di tetti, capannoni tramite utilizzo di un drone, il tutto a titolo gratuito visti i danni subiti e per non gravare più del dovuto sui bilanci familiari». Quarantacinque anni, sposato, abita a Fontanafredda da qualche anno. «Sono rimasto colpito - spiega dall'entità dei danni subiti da molte famiglie. Pensare di chiedere anche solo 20 euro per una ripresa dall'alto con le persone che piangono al telefono per la disperazione, mi sembrava davvero troppo. Ci sono famiglie con danni ingenti, i pannelli solari appena montati e già distrutti, tetti, infissi, auto e spesso anche la coibentazione da rifare. Un disastro. Così ho pensato di mettermi a disposizione, e le richieste arrivate sono state tantissime. In poche ore oltre trecento arrivate non solo da residenti di Fontanafredda e Sacile, ma anche da comuni molto più distanti, come Portogruaro o Caorle. Ho cominciato subito organizzando il lavoro in modo da effettuare le riprese e passare foto o video ad alta definizione, una operazione che faccio subito senza dover poi pensare a posteriori a chi corrispondono la ripresa o le foto scattate. Per ogni famiglia-immobile servono circa 10 minuti. Il tempo di fare le riprese, salvare e trasmettere i dati che forse è l'operazione più lunga. Oltre la cinquantina le riprese già effettuate sinora».

Grandine record e tetti sfasciati, l'allarme: per mettere tutto a posto ci vorranno mesi. Vacanze rovinate ai friulani

L'esempio

Il suo esempio è stato subito seguito a ruota da Chiara Feltrin di Sacile, giovane cameriera che di giorno si dedica anche lei alla passione delle foto e delle videoriprese. «Una passione che vorrei diventasse anche il mio lavoro. Sono fotografa e faccio anche la videomaker per cerimonie, come matrimoni, e altre occasioni. Ho un drone piccolo ma adeguato, con tanto di patentino, anche se per il mio drone non servirebbe. Ho letto su Facebook la proposta di Rossano, che non conosco, e l'ho trovata una buona idea, così ho lanciato anch'io il messaggio tramite le pagine Facebook di Sacile. Anch'io sono subito stata subissata di commenti positivi e di richieste, dalle varie località di Sacile, ma anche da fuori comune, da Caneva, Brugnera e dal vicino Veneto, come Orsago, Bibano e Godega. Ne ho già fatte due ieri subito dopo il post». Moltissimi i commenti e i ringraziamenti a questi due volontari a commento della loro proposta. «Le fa onore. Sto leggendo di gente che propone lo stesso servizio a 65 euro, che poi sarebbero 130 euro scontati del 50% per l'occasione. Di gratis nessuno scrive a parte lei, quindi, pur non avendone necessità, applaudo il bel gesto».