VIGONZA - Quando ha visto la pattuglia della polizia locale in via Arrigoni a Peraga di Vigonza, un tunisino di 28 anni che stava guidando un monopattino elettrico modificato con una sella alta 80 centimetri mercoledì pomeriggio, 5 luglio, si è dato a precipitosa fuga, ma alla fine ha dovuto desistere e per lui sono arrivati guai a non finire. Gli sono state elevate sanzioni per complessivi 6mila euro. Non appena gli agenti l'hanno raggiunto l'hanno subito identificato e sono cominciati gli accertamenti per capire i motivi della fuga. Di fatto la modifica al monopattino ha reso il mezzo simile ad un ciclomotore. I vigili gli hanno contestato la guida senza prescritta patente, senza casco, mancata immatricolazione e targa e assenza di assicurazione. Il monopattino è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.

INDIVIDUATO

Tra i primi a complimentarsi con gli agenti è stato l'assessore alla Sicurezza Marco Polato. «Ringrazio i nostri agenti perché sono sempre presenti sul territorio a garanzia della sicurezza di tutti. Per quanto riguarda, poi, nello specifico la circolazione dei monopattino occorre mantenere costanti i controlli e le sanzioni per chi utilizza i mezzi illegali e pericolosi. Anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, raggiunto dalla notizia dell'operazione della nostra Polizia locale, si è complimentato con gli agenti per l'impegno e la professionalità e ha ricordato che con il nuovo codice della strada saranno obbligatori il casco, l'assicurazione e la targa per tutti i monopattini. Purtroppo la cronaca, ma anche la nostra esperienza quotidiana, confermano che questi veicoli possono essere molto pericolosi: sfrecciano sulle strade, e a volte anche sui marciapiedi e le ciclabili, a velocità sostenuta, sbucano all'improvviso e non sono adeguatamente visibili. Inoltre - ha concluso - chi li guida molto spesso ignora le basilari regole viaggiando anche contromano. Una stretta è quanto mai necessaria, a tutela innanzitutto della sicurezza di chi utilizza i monopattini, e poi di tutti gli utenti della strada».

IL MOVIMENTO

Con l'arrivo dell'estate si stanno moltiplicando i giovani che a tutte le ore del giorno e della notte si muovono proprio a bordo di monopattini. Per questo la polizia locale ha già garantito per i prossimi mesi pattugliamenti serrati.