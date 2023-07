Mai come oggi si è arrivati così vicini a qualcosa di concreto in merito alla nuova autostrada (o superstrada, la denominazione sarà l’ultimo dei problemi) che costituirà la naturale prosecuzione della Cimpello-Sequals fino alle porte di Gemona, quindi fino allo sbocco sull’autostrada A23 che porta all’Austria e al resto d’Europa. E c’è un dettaglio di enorme importanza che deriverà dalla scelta - anticipata ieri - di disegnare il tracciato che prevede l’attraversamento di Dignano e non quello di Pinzano: la nuova strada costerà molto meno rispetto alle previsioni.



Il risparmio

L’unica previsione economica abbinata all’idea di realizzare una superstrada fino a Gemona è quella risalente ormai a tanti anni fa. Allora si pensava a un progetto di finanza pubblica e il costo stimato raggiungeva il miliardo e faceva tremare i polsi. Si trattava però della vecchia soluzione settentrionale, cioè quella che prevedeva il passaggio della strada da Pinzano, con l’attraversamento del Tagliamento nella zona collinare del Friuli Venezia Giulia. Un tracciato contestato fin da subito per i potenziali risvolti di natura ambientale, ma soprattutto estremamente costoso. Viadotti (mica solo uno), tunnel, un territorio accidentato con saliscendi. Ecco perché il quadro economico arrivava fino a un miliardo di euro. Ora invece si potrà risparmiare moltissimo, si parla infatti di centinaia di milioni di euro in meno per vedere l’opera fatta e finita. E questo soprattutto perché il tracciato scelto dalla Regione prevederà sostanzialmente l’utilizzo della pianura e di parte della viabilità esistente o del prossimo futuro.

Il viaggio ideale

Il tempo per raggiungere Gemona da Pordenone oggi supera l’ora di viaggio. I calcoli, che saranno contenuti nello studio di fattibilità della Regione, parlano di una percorrenza dimezzata con la nuova soluzione. E questo grazie a un tracciato che non dovrà superare grandi barriere naturali.

Il viaggio ideale, con sempre più dettagli a disposizione, parte dallo svincolo di Pian di Pan. Siamo alle porte di Pordenone, tra i comuni di Fiume Veneto e Zoppola. Grazie alla soluzione prospettata dalla Regione e messa nero su bianco nello studio di fattibilità, il viaggio per raggiungere Gemona con la nuova strada non dovrà terminare a Sequals. Il capolinea resterà quello, ma la superstrada si diramerà prima. Precisamente lo farà in corrispondenza dello svincolo di Tauriano-Barbeano. Siamo a Spilimbergo, in un’area già oggetto di diversi interventi di viabilità precedenti.

Una volta lasciata la “vecchia” Cimpello-Sequals, si utilizzerà un’opera totalmente nuova, cioè la bretella di Barbeano che da sola vale trenta milioni di euro e che costituirà una costola della nuova autostrada o superstrada.

Da lì in un attimo si arriverà al Tagliamento, dove la strada dovrà comprendere necessariamente un ponte moderno per attraversare il fiume. Impensabile, infatti, continuare ad utilizzare il vecchio viadotto di Dignano, che risale all’inizio del secolo scorso e che mostra in modo evidente tutti i segni del tempo. L’ultimo tratto del viaggio punterà con decisione verso Nord, attraversando la campagna per arrivare a raggiungere Buja, alle porte di Osoppo. Da lì ecco l’interconnessione con l’autostrada Alpe Adria, la porta per il resto dell’Europa che si vuole raggiungere nei prossimi anni nella metà del tempo attuale. Togliendo i camion dalla Pontebbana una volta per tutte.