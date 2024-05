Arriva Elly Schlein in Friuli Venezia Giulia. Dopo il capolista del Pd alle Europee nella Circoscrizione Nordest, Stefano Bonaccini che domenica ha toccato sia Pordenone che Udine, questa mattina è la volta della segretaria nazionale che alle 11.30, anche in caso di pioggia, ha scelto di essere presente a Porcia all’entrata dello stabilimento Electrolux (ingresso Nord, via Brentella), dove incontrerà i lavoratori, le rappresentanze sindacali e ci sarà anche il segretario provinciale di Pordenone, Fausto Tomasello, il candidato sindaco di Porcia Mario Bianchini e la candidata alle europee del Fvg, Sara Vito.



LE TENSIONI

L’arrivo della Schlein coincide con un momento di particolare tensione in casa del Pd della regione e in particolare di quello della provincia di Pordenone. Una parte di iscritti, simpatizzanti o comunque persone orientate a votare i dem, infatti, non hanno gradito la candidatura nella lista per le Europee dell’ex assessore regionale quando presidente era Debora Serracchiani, per la sua posizione nella vicenda dell’azienda sanvitese Kronospan, di cui la stesso Sara Vito, nella sua veste professionale di avvocato, è stata consulente al Tar. Non a caso tra chi non ha gradito l’esclusione dalla candidatura del pordenonese Nicola Delli Quadri per l’inserimento unico di Sara Vito nella corsa alle Europee, è iniziato a circolare un WhatsApp di protesta che quasi certamente sarà trasformato in un documento che verrà fatto passare in tutti i circoli del Pd. A scriverlo persone che sicuramente voteranno dem, ma non seguiranno le indicazioni del partito sul fronte delle preferenze.



LA PROTESTA

«In queste elezioni europee - si legge sulla nota di protesta - meglio dare un'unica preferenza ad una candidata Pd che si chiama Corrado Annalisa. Bisogna farlo per due motivi: il primo per le caratteristiche politiche di questa candidatura chiaramente collocata nel solco delle primarie che hanno eletto Elly Schlein. Caratteristiche politiche che si coniugano peraltro con un excursus e una professionalità notevoli nelle materie di carattere ambientale. Il secondo motivo si basa sulla considerazione che queste elezioni sono il primo test di verifica della segreteria Schlein e del suo tentativo di rinnovamento del partito».



L’AFFONDO SUL FRIULI

«Una manifestazione evidente di questa difficoltà è venuta dal Pd del Friuli Venezia Giulia che ha candidato alle europee Sara Vito, già assessore regionale della giunta Serracchiani che approvò nel 2013 il primo piano Kronospan per ridurre in truciolare il legno vergine e successivamente è diventata avvocato di questa multinazionale. Non è un caso se il Pd non ha espresso nessuna posizione sulla denuncia della Kronospan, reiterata in appello, contro le due portavoce del Comitato che lotta contro il progetto della multinazionale. Si tratta di una denuncia per diffamazione. Non è una questione secondaria - si legge ancora - è un vero e proprio attacco alla libertà di espressione garantita dalla costituzione e nemmeno l'avvenuta assoluzione con formula piena del tribunale di Pordenone hanno spinto il Pd a prendere posizione contro il comportamento della Kronospan. Per dirla in altri termini la candidatura di Sara Vito e il comportamento del partito sul caso Kronospan sono la dimostrazione evidente della difficoltà del partito del Fvg di sintonizzarsi su una linea di rinnovamento effettivo del partito e sulle volontà delle gente che poi lo deve votare». Una posizione dura, quindi, che rispecchierebbe la posizione di diversi simpatizzanti. C’è anche da aggiungere, però, che nel corso dell’assemblea in cui la segretaria regionale Caterina Conte aveva presentato la candidatura unica per il Friuli Venezia Giulia di Sara Vito, nessuno tra i presenti aveva contestato alcunché. Neppure tra i rappresentanti del Friuli Occidentale.