PADOVA - Rompeva i vetri e rubava all'interno delle auto in sosta: arrestato un 37enne di origini sudanesi per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nella notte di venerdì 3 maggio un residente di via Da Gaibana hanno chiamato la polizia perché dalla finestra ha visto agire il 37enne. L'uomo lanciava un grosso sasso raccolto da terra e rompeva i vetri, rovistando poi all'interno delle vetture e mettendo la refurtiva in un borsone.

Arrivati in zona, i poliziotti hanno rintracciato subito l'uomo che aveva un passeggino per bambini e un borsone nero a tracolla. Ha cercato di defilarsi e scappare, ha tirato calci agli agenti che sono comunque riusciti a bloccarlo. Una volta in questura i poliziotti hanno scoperto che il 37enne aveva precedenti per porto di oggetti atti a offendere e per reati inerenti agli stupefacenti. Non ha una fissa dimora e ha il permesso di soggiorno. Nel borsone aveva una bottiglia di olio motore, di un mini compressore per pneumatici, un kit di sicurezza per auto, catene da neve, alcune paia di occhiali da sole, casacche catarifrangenti, bombolette sghiacciati per lunotto e vari generi alimentari. A seguito degli accertamenti esperiti da parte degli agenti della sezione volante, si è riusciti a risalire ad alcuni dei 5 proprietari delle autovetture danneggiate a cui, a seguito della formalizzazione della denuncia, sono stati restituiti gli oggetti rubati all’interno delle proprie rispettive auto.