PADOVA - Un lungo applauso ha accompagnato ieri mattina a Palazzo Santo Stefano la consegna da parte del prefetto Francesco Messina e del sindaco Sergio Giordani dell'onorificenza di Grand'Ufficiale al Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia Gino Gerosa. Sempre durante la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell'Ordine "al merito della Repubblica Italiana" sono stati insigniti altri 7 padovani. Ad essere nominato Ufficiale è stato così il presidente di Altavia Ira Stefano Bellon.

Onorificenze al merito della Repubblica, i nomi dei padovani

Sono stati nominati poi cavalieri Paolo Bertin (attivo nel campo della panificazione e fratello del presidente dell'Ascom Patrizio Bertin), il professor Adelino Cattani (insegna alla facoltà di Filosofia), la dottoressa Marcia Podestà, già presidente di Food Allergy Italia, Massimo Quezel (consulente nel campo dell'infortunistica), Orazio Spanesi (imprenditore nel campo delle carrozzerie) ed Enzo Zarattini. Per quel che riguarda, invece, Abano Terme ad essere stati nominati cavalieri sono stati Francesco Marcello Cavalieri, la dottoressa Concetta Franco, il luogotenente della Guardia di Finanza Giorgio Romeo e Roberto Scarpa. Per Arre ad essere nominato cavaliere è stato Fiorenzo Olivato. A diventare Ufficiale è stato poi Gianni Fasson di Baone (ex ispettore di Polizia locale). Cavalieri pure Antonella Savogin (Boara Pisani), il luogotenente dei Carabinieri Giovanni Patisso (Cartura), Enrico De Franceschi (Cervarese Santa Croce), l'ex presidente del Maap Giancarlo Daniele (Montegrotto), il brigadiere dei Carabinieri Nicola Grasso (Ponte San Nicolò) e Agostino Grasso (Sant'Angelo di Piove). Ieri, però, per la prima volta, i festeggiamenti del 2 giugno hanno riguardato un po' tutta la città. A ribadirlo è stato anche Giordani.

La Festa della Repubblica

«La festa della Repubblica non è solo un giorno di celebrazione e ricordo del passato ma anche un'occasione per pensare al futuro del nostro Paese - ha detto il primo cittadino - Questa è la ragione per la quale, partendo da una riflessione della presidenza della Fondazione Cariparo, e da noi condivisa, abbiamo promosso quest'anno, a fianco delle celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica, un ampio programma di eventi e iniziative ideate e realizzate direttamente da associazioni cittadine. Lo abbiamo fatto e lo faremo in futuro, perché vogliamo che il 2 giugno sia una festa della Repubblica che veda i padovani partecipare non solo come spettatori, ma come protagonisti di un momento importante per tutta la comunità».

Gli eventi

Effettivamente, per tutta la giornata, in ogni angolo della città si sono tenuti svariati eventi. Tra questi il Puppet Show "L'Inno di Mameli" in piazzale di via Scuole alla Guizza, la Sfilata fluviale con sosta al Portello e alle Porte Contarine, il Concerto del Coro Cai al bastione Alicorno, l' Open Day e l'apertura straordinaria dell'Emporio della solidarietà Alisolidali in via Piovese e La biciclettata del tricolore con partenza dal bastione della Gatta. A chiudere la giornata è stato il Concerto per la Festa della Repubblica a Palazzo Della Ragione. Un' iniziativa sostenuta dalla Fondazione Cariparo, in collaborazione con il Comune. L'appuntamento ha visto la partecipazione del soprano Daniela Schillaci, del baritono Bruno Taddia e dell'attore Vasco Mirandola, che hanno dato voce ad alcuni testi di carattere storico inerenti al Risorgimento, con Marco Angius sul podio dell'Orchestra di Padova e del Veneto.