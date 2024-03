PREGANZIOL (TREVISO) – Rompe i finestrini di due auto parcheggiate vicino alla stazione: un pendolare lo fa arrestare. E’ finito in manette il ladro seriale, specializzato nelle spaccate alle vetture. L’arresto è avvenuto stamattina, 26 marzo, verso le 5 alla stazione ferroviaria di Preganziol. L’uomo è stato sorpreso in flagrante e bloccato dai carabinieri. Con sé aveva cinque zaini con dentro la refurtiva. I militari dell’Arma stanno facendo l’inventario degli oggetti trafugati. Sono in corso indagini per quantificare i colpi messi a segno dal ladro: l’ipotesi è che si tratti di un trasfertista proveniente da un’altra regione.

Le ondate

Negli ultimi mesi ci sono state diverse ondate di spaccate alle auto, soprattutto vicino alle stazioni di Preganziol e San Trovaso. Nel mirino erano finite anche zone residenziali. Colpiti pure i comuni di Mogliano e Casier. La stessa amara sopresa per tutti i proprietari: finestrini in frantumi, occhiali da sole, caricabatterie, Gps spariti e centinaia di euro di danni. Il sospetto è che dietro ad alcuni, se non a buona parte dei raid, ci sia lo zampino dell'arrestato. Saranno gli accertamenti a dirlo: gli inquirenti stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere della stazione e degli altri punti colpiti. Sembrano esserci invece pochi dubbi sul fatto che l'uomo abbia frugato anche nella sede del genio ferrovieri, che si trova in stazione. I vetri di una finestra erano in frantumi e ora l'associazione sta verificando eventuali ammanchi.

Il sollievo

I pendolari, intanto, tirano un sospiro di sollievo. «E' stato finalmente beccato in flagranza l'autore delle spaccate alle auto. Ho chiamato i carabinieri e l'ho fatto arrestare - scrive sui social C. S., il cittadino che ha dato l'allarme al 112 -. Anche oggi ho fatto il mio dovere. Purtroppo ha danneggiato due auto ma è stato preso con cinque zaini di refurtiva. Non sono un eroe. Sono stanco di vedere che per colpa di gente così chi lavora per mantenere la famiglia si ritrova l'auto danneggiata. Uniti possiamo rendere la città più sicura».