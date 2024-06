PADOVA - Due quarti posti, un settimo e due decimi: questi i numeri di Alberto Dainese, unico rappresentante padovano al via al recente Giro d'Italia. Un bilancio che, per stessa ammissione dell'interessato, non soddisfa le sue aspettative minime che avevano come obiettivo la conquista di almeno una tappa per confermarsi nell'elite dei migliori velocisti mondiali e continuare nel suo percorso virtuoso iniziato con le vittorie di Reggio Emilia e Caorle nelle sue precedenti esperienze al Giro. Almeno un paio le varianti che girano intorno alle motivazioni che hanno impedito all'ex portacolori della Scuola ciclismo di Vò e della Padovani di centrare gli obiettivi. «Innanzitutto la mia condizione che non era ottimale - racconta Dainese - a causa della preparazione condizionata dall'incidente che ho avuto ad inizio stagione che mi ha fatto perdere un mese di allenamenti. Insieme a questo c'è da dire che per una serie di motivi il mio "treno" non riusciva a rivaleggiare alla pari con quelli degli avversari che, va detto, erano i treni dei migliori velocisti in circolazione. Detto ciò, ho comunque dato il massimo che purtroppo non è bastato a centrare l'obiettivo che ci eravamo preposti con la squadra. Me ne dispiaccio molto ma traggo comunque anche delle lezioni che verranno utili nel futuro perchè si impara di più dalle sconfitte che dalle vittorie».

Giro d'Italia, come è andata per Dainese

La corsa rosa del ventiseienne di Abano Terme ruotava quasi tutto intorno alla tappa di Padova. Il traguardo all'ombra di Santa Giustina ha richiamato migliaia e migliaia di spettatori, ma il sogno di Dainese si è spezzato anche per colpa di un po' di vento contrario a 50 metri dalla fettuccia d'arrivo. «E dire che me la sono giocata bene quel giorno - continua l'atleta, da quest'anno al team elvetico della Tudor - Ai 900 metri ero riuscito ad infilarmi nel treno di Milan, solo che lui non c'era in quanto rimasto intruppato un po' più indietro e quando i suoi compagni ai 450 metri si sono accorti della sua assenza si sono rialzati lasciandomi allo scoperto e questo di fatto mi ha indotto a partire un po "lungo". Ho resistito più che ho potuto, ma tra me e il sogno di vincere sono rimasti cinquanta metri di troppo». Con il senno del poi, rifaresti tutto uguale? «Forse sarei partito un secondo dopo, ma comunque difficilmente avrei vinto».

Dopo lo sprint lo rabbia e lo sconforto, sfogati da Dainese con le lacrime, appoggiato alle transenne, come in uno stato di trance, tanto da non recepire l'invito di Alessandro Fabretti che l'aveva convocato al "Processo della tappa" insieme agli altri padovani Giada Borgato e Stefano Rizzato. E nella tappa finale di Roma il conduttore Rai l'ha "bacchettato", definendo incomprensibile il suo rifiuto alla ribalta tivù. «Ricordo di avere singhiozzato a lungo in quel fine tappa, dispiaciuto e arrabbiato per l'occasione mancata. Ero in uno stato d'animo particolare e credo non avrei riconosciuto neanche Papa Francesco se l'avessi incontrato. Inoltre non ricordo di avere ricevuti inviti da nessuno e questo credo basti per capire il mio stato emozionale di quei frangenti. Per quel che concerne lo sfogo di Fabretti in tivù nei miei confronti, non ne ero a conoscenza. A questo punto credo che chiariremo tutti questi malintesi con una telefonata».

L'emozione e l'incontro con Pogacar

Aldilà di questo, come è stato correre sulle strade di casa? «A parte che c'era una incredibile massa di gente ovunque, non credevo fosse un emozione così forte: da quando siamo entrati nei territori che conosco ho corso sempre con la pelle d'oca addosso e sentivo dentro un energia che non so descrivere. Il clou è stato poi quando, finite le varie vicissitudini di giornata e dopo aver sbollito delusione e rabbia con una doccia rivitalizzante, ho potuto incontrare gli amici del fan club, la mia famiglia e i miei affetti più cari e ho capito che a questi livelli correre in casa è davvero un'altra cosa».

Hai avuto modo di conoscere da vicino Pogacar: quanto vi infastidiva la sua intromissione in qualche mischia a voi riservata? «Ho scambiato con lui qualche battuta durante il trasferimento a Roma e l'ho trovato un ragazzo umile e tranquillo che non fa pesare il suo strapotere. Infastidito? No, anche se io nella sua posizione non l'avrei fatto. Certe contese a velocità supersonica sono corride molto pericolose e basta una sbandata per provocare una caduta. Per come la vedo io un leader che corre per la maglia rosa dovrebbe starne fuori per non rischiare di compromettere tutto».

I tuoi prossimi impegni? «Sarò al Giro di Slovenia dal 12, poi in concomitanza del Tour dove la mia squadra non è stata invitata mi dedicherò a pista e palestra per migliorare l'esplosività che mi è mancata nelle volate al Giro. Voglio colmare il gap che mi separa dai migliori per riscattarmi. C'è ancora tempo, per me la stagione è appena cominciata».