Giada Zanola, stasera la fiaccolata alle 20.30 a Vigonza. Andrea Favero ritratta la confessione: «Non l'ho uccisa io»

VIGONZA (PADOVA) - Giada Zanola sarà omaggiata con una fiaccolata stasera alle 20.30 a Vigonza. Partirà dall'abitazione dove la 33enne originaria di San Zeno Naviglio (Brescia) viveva con il marito e il figlio di tre anni, fino al luogo in cui ha perso la vita, la notte tra il 30 e il 31 maggio: il cavalcavia sull'autostrada A4, da cui è precipitata subito prima di essere investita da un camion.

A seguito delle indagini della Procura di Padova, è stato fermato il marito della donna, il 38enne Andrea Favero, camionista.

L'uomo si trova in custodia cautelare nel carcere Due Palazzi di Padova, con l'accusa di omicidio volontario.

Alla fiaccolata di stasera sarà presente anche il padre di Giada, Gino Zanola, insieme a migliaia di persone.

Le indagini

I primi esiti dell’autopsia indicherebbero infatti che la ragazza era ancora viva, forse non nel pieno delle sue facoltà, quando è stata gettata giù per un salto di 15 metri. Secondo alcune parziali ammissioni fornite dal camionista in prima battuta agli investigatori, Favero avrebbe raccontato ai poliziotti di essere stato in piedi accanto alla donna sulla balaustra del cavalcavia e al culmine dell’ennesimo litigio l’avrebbe sollevata e buttata di sotto dove è stata arrotata da un camion. Versione che però il 38enne non ha ribadito di fronte a gip e pm, quando è passato dall’essere da semplice testimone a principale indagato. Di conseguenza, quella prima ammissione di colpevolezza non ha valore giudiziale, essendo stata resa senza la presenza di un avvocato. Nell'interrogatorio di garanzia di venerdì 31 maggio Favero ha fatto scena muta, condita da diversi "non ricordo". Tanto è bastato, però, per convincere la gip Laura Alcaro a disporre la custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Come detto, Favero attualmente si trova al Due Palazzi di Padova, mentre il figlio di tre anni è stato momentaneamente affidato ai genitori dell’uomo.

I funerali

Ancora non è stata fissata data, luogo e orario per i funerali di Giada Zanola: si attende il nullaosta da parte della magistratura, che arriverà solo al termine dell'esame autoptico. Si ipotizza che le esequie saranno celebrate a San Zeno Naviglio, il paese di origine di Giada, dove tutt'ora risiede la sua famiglia. A Vigonza quel giorno sarà lutto cittadino.