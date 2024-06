CASTELLO DI GODEGO (TREVISO) - Rapina in casa di due anziani, giovedì all’ora di cena. Due banditi, che hanno agito a volto scoperto, hanno preso di mira l’abitazione in via Verdi, a Castello di Godego, dove vivono i coniugi Lucia Parisotto, 77 anni, zia del sindaco, e Giulio Cavallin, 83 anni. Una volta all’interno i malviventi hanno puntato un coltello, prelevato da un cassetto della cucina, contro l’anziana. Le hanno chiesto soldi. Poi le hanno strappato la catenina dal collo e al marito, terrorizzato, hanno urlato di consegnare tutto quello che aveva. Lui ha rovesciato dalle tasche, sul tavolo apparecchiato, una decina di euro e un po’ di monete. Troppo poco. Non bastava quel misero bottino ai banditi. Volevano di più.

IL RICATTO

Hanno gridato: «Dammi la fede». Di fronte a questa richiesta Lucia Parisotto si è opposta. Con quanto fiato aveva in gola, ha urlato: «No, la fede non ve la darò mai. E poi mai». Non è riuscita a finire la frase che è stramazzata a terra. Troppo forte la paura. Troppo violento lo stress per il suo povero cuore. Il marito, Giulio Cavallin, 83 anni, si è messo a gridare e i due banditi, forse pensando che l’anziana fosse morta, sono fuggiti correndo da quella piccola villetta che si trova nel cuore del paese, attorniata da tante altre case. A soccorrere l’anziana i medici del Suem 118 e i carabinieri che sono stati immediatamente allertati dal coniuge e dai vicini. La donna è stata ricoverata in ospedale a Castelfranco, dove si trova tutt’ora. È sotto osservazione nel reparto di cardiologia. È stata sottoposta subito a coronarografia per accertare se ci fossero problemi seri al cuore. Ma sono stati esclusi. L’anziana ha patito un attacco ischemico dovuto al forte stress. Non è in pericolo di vita ma è monitorata costantemente e resterà in ospedale per i prossimi giorni.

IL RACCONTO

A raccontare quello che è successo ci pensa Diego Parisotto, il sindaco di Castello di Godego, che si è autosospeso per motivi di salute. «Sono ancora spaventato, poteva finire molto peggio. Mia zia non ha più vent’anni. Emozioni forti miste al terrore che deve aver provato, potevano stroncarla» attacca, ancora in preda all’ira per l’assalto a casa dei suoi zii. «Mi hanno riferito - prosegue - che due giovani hanno suonato alla loro porta di casa giovedì, verso le 20, per chiedere indicazioni stradali. Mia zia gliele ha fornite, ma loro hanno insistito. Tanto che mia zia ha rimbeccato “vuole che non sappia dove si trova via .....? Abito qui da decenni. Era solo un trucco, perchè così facendo sono entrati nel giardino e da lì, attraverso una porta secondaria, sono penetrati in casa». A quel punto hanno rovistato nei cassetti, non trovando nulla da rubare. «Così, con un balzo sono in cucina, afferrano un coltello da uno dei cassetti e lo puntano contro mia zia. I miei parenti non hanno nulla di valore in casa. Loro prendono la catenina dal collo della zia e un po’ di spiccioli dalle tasche di mio zio. Poi vogliono le fedi. Mia zia si rifiuta e, per questo, si trova in ospedale. Non ce l’ha fatta a sopportare tanta cattiveria. Come si fa a rubare le fedi? Non valgono granchè, se rivendute. Ma per mia zia aveva un valore tale da rischiare la vita» dice Parisotto.

LA REAZIONE

Il sindaco conclude: «L’area è molto abitata, gli zii non vivono in una stradina isolata di campagna. Mi fa star male pensare che questi due delinquenti sono entrati in casa loro quando c’è ancora piena luce, che se ne fregano di essere riconosciuti. Hanno agito a volto scoperto. Li hanno visti in tanti. Ma a loro non interessa perchè tanto sanno che non rischiano nulla. Spero di sbagliarmi e mi auguro che i carabinieri riescano a trovare i colpevoli e ad assicurarli alla giustizia».