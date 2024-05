PADOVA - «I femminicidi sono una piaga sociale che va stroncata innescando un cambiamento culturale. L’effetto Giulia Cecchettin ha avuto l’importante ruolo di aiutare a far emergere molta violenza sommersa, tanto che da gennaio a oggi sono stati emessi tanti ammonimenti nei confronti di uomini violenti quanti erano stati quelli di tutto l’anno scorso. Ma non basta». È diretto il dottor Marco Odorisio, questore della provincia di Padova. La Questura è in prima linea nella lotta alla violenza di genere, e che il fenomeno sia maggiormente sentito rispetto al passato anche dalle stesse vittime lo dimostra il forte aumento delle denunce. Eppure. Eppure i casi sono ancora tanti, troppi. Inclusi quelli che finiscono in tragedia lasciandosi dietro orfani, famiglie lacerate e morte.

Un ammonimento ogni 24 ore

Dall’inizio dell’anno, dunque in meno di cinque mesi, il questore ha emesso in territorio padovano 114 ammonimenti. Si tratta di una misura di prevenzione che colpisce chi ha comportamenti violenti o vessatori, intimando di cessarli. Di questi, 85 sono scattati per casi di violenza domestica e 29 per atti persecutori (stalking). Il numero di 114 ammonimenti tra gennaio e maggio fa riflettere già di per sè: ieri era il 151° giorno dell’anno, perciò è stata emessa quasi una misura ogni ventiquattro ore. Ma a impressionare è il confronto con gli anni precedenti: in tutto il 2023 gli ammonimenti per violenza domestica e stalking in provincia sono stati 129; uno in più rispetto ai dodici mesi del 2022. Un effetto forte lo ha avuto il brutale omicidio di Giulia Cecchettin a novembre: nel solo mese di gennaio il questore Odorisio ha emesso 35 ammonimenti, le denunce sono impennate e anche in Procura il pool di sostituti procuratori che si occupano dei casi di Codice rosso lavora a pieno regime, con una media di sette fascicoli a settimana.

L'analisi

«Il femminicidio di Giada Zanola è l’ennesima tragedia che colpisce una donna per mano di un uomo a lei vicino – commenta Marco Odorisio –. L’ennesimo tragico epilogo che lascia una giovane donna morta e un bambino piccolo orfano. Siamo davanti a una vera e propria piaga sociale, duratura nel tempo. Un fronte su cui tutti – dalle forze dell’ordine alle istituzioni fino ai cittadini – si stanno impegnando a fondo. Però è davanti agli occhi di tutti il fatto che ci sia ancora tanto da fare. Questi fatti ce lo dimostrano».

«Ritengo fondamentale investire in una cultura di rispetto per il prossimo, a partire da quello per le donne ma anche a ogni altro livello – prosegue il questore –. Un cambio di mentalità da innestare». A imprimere, con la violenza di un pugno in pieno volto, una nuova consapevolezza sul fenomeno del femminicidio è stata la drammatica vicenda di Giulia, la 22enne di Vigonovo (ma cresciuta a Saonara) trucidata a novembre dall’ex fidanzato Filippo Turetta. «Quello che è stato ribattezzato “Effetto Giulia” è stato senz’altro deflagrante – precisa Odorisio –, ha scosso profondamente le coscienze e ha contribuito a far emergere molte più segnalazioni di situazioni di violenza e abuso, anche in quelle che sono le fasi iniziali dei maltrattamenti. L’omicidio non è infatti che l’estremo di una catena di violenze che partono da quelle verbali e passano poi a quelle fisiche. Ma al primo accenno, al primo episodio, bisogna segnalare cosicché sia possibile intervenire immediatamente: gli strumenti per evitare epiloghi tragici come questo ci sono, dobbiamo poterli mettere in campo subito». Il questore analizza poi la morfologia dei femminicidi, che hanno spesso molti punti in comune. «Spesso avvengono nell’ambito di relazioni affettive tossiche, magari al capolinea – spiega – nelle quali subentrano episodi di violenza fisica o si innesca all’interno della coppia un rapporto di tipo ricattatorio. È da queste dinamiche che bisogna disintossicarsi, uscendo allo scoperto ma anche lavorando sulla relazione fin dal suo principio».