Grave infortunio sul lavoro a Galliera: feriti quattro operai, stavano lavorando in un silos. Due sono in condizioni critiche

nel tardo pomeriggio odierno, 3 giugno in via Galilei a Galliera Veneta. operai che stavano lavorando in un silos. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato. Sul luogo della segnalazione sono arrivate due ambulanze del Suem 118, due elisoccorsi da Padova e Treviso, i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento non si conosce la dinamica dell'incidente, a dare l'allarme è stato qualcuno dei presenti. Informati dell'accaduto, a Galliera sono arrivati anche i tecnici dello Spisal per fare chiarezza sulla dinamica dell'infortunio. Due dei feriti, in media gravità, non sarebbero in pericolo di vita. Gli altri due colleghi sono invece arrivati in ospedale in prognosi riservata.