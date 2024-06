PONTE SAN NICOLÒ (PADOVA) - Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica. Presa di mira un'abitazione nella frazione di Rio di Ponte San Nicolò. A raccontare l'accaduto è stata ieri la donna, vittima con il marito del raid: «Siamo usciti con degli amici attorno alle 19,15 per fare rientro a casa poco prima dell'una di notte. Nel frangente - ha raccontato - qualcuno è venuto a casa nostra. Dopo aver forzato una finestra della camera da letto ha fatto irruzione in casa. I ladri per agire indisturbati hanno messo un asciugamano sopra la luce del giardino per rendere più buio l'ambiente e non attirare l'attenzione di possibili testimoni».

Ladri coprono la luce per agire indisturbati

Da una prima ricostruzione, ma il bottino è ancora in via di quantificazione, i malviventi hanno asportato tre orologi di pregio e dal valore affettivo e altri gioielli. Poi, una volta paghi del bottino si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. «Al di là dell'aspetto economico - ha continuato la donna - quello che più fa male è il gesto che abbiamo subito. Una violenza psicologica enorme. Abbiamo trovato armadi e cassetti aperti e tutta la roba buttata per terra. Questi delinquenti hanno camminato sul nostro letto lasciando una situazione impressionante». La donna ha precisato: «Penso che ad agire siano stati ladri professionisti che sapevano della nostra assenza. Per noi è stato un colpo al cuore perché se è vero che gli orologi e i gioielli si possono ricomprare, sapere che qualche delinquente ha camminato con le scarpe sul tuo letto, ha aperto i tuoi armadi e ha violato la tua intimità, rappresenta una ferita difficile da guarire».

La denuncia

Non appena i coniugi si sono resi conto di aver subito un furto hanno chiamato il 112. Pochi minuti dopo a Rio è arrivata una pattuglia dei carabinieri per il sopralluogo di rito. Si tratta di una zona dove sorgono numerose villette, ma che è anche circondata da campi. Questo fa ipotizzare che i malviventi siano arrivati e successivamente fuggiti dall'interno per non incappare in controlli da parte delle forze dell'ordine. «Non auguro a nessuno di vivere un'esperienza del genere. Mi auguro che le forze dell'ordine trovino il prima possibile questi malviventi in modo tale che non vadano a violare l'intimità di altre famiglie. Ribadisco, il danno economico è evidente, a cominciare dall'infisso da sostituire, ma quello che ti rimane nell'animo è un senso di impotenza e dolore che non è giusto che una famiglia debba patire dopo una vita di sacrifici». Le ricerche dei carabinieri sono partite in tempo reale, ma al momento chi ha rubato in una strada della frazione di Rio è riuscito a far perdere le proprie tracce.