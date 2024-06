PADOVA - Avanti con l'hotel, ma niente padiglione dedicato al mondo dei videogiochi. Cambia il progetto di trasformazione del quartiere fieristico. A confermalo è stato ieri il presidente della Camera di commercio Antonio Santocono. «Per quel che riguarda la Fiera - spiega - stiamo portando avanti il piano industriale che ha subito qualche modifica. Lavorandoci, infatti, si scoprono delle cose che sono realizzabili e altre meno. Tutta la parte dedicata all'innovazione sta procedendo molto bene - ha aggiunto -, anche quella relativa all'hotel non ha problemi. Abbiamo infatti dato mandato ad una società che si occupa di valorizzazione di beni pubblici di cercare sul mercato delle realtà interessate ad investire in una struttura alberghiera all'interno del nostro quartiere fieristico».

Fiera, hotel con 180 camere

Un advisor che avrà dunque un compito ben preciso: raccogliere (se arriveranno) le manifestazioni d'interesse che saranno presentate dalle varie catene alberghiere italiane ed internazionali. Fatto questo, i vertici della Fiera dovranno individuare la proposta che più si avvicina, anche dal punto di vista economico, alle esigenze. A quel punto chi si aggiudicherà il bando, avrà a disposizione 20 mesi per realizzare la struttura alberghiera. Un hotel che troverà posto in corrispondenza del padiglione 11 e che metterà a disposizione 180 camere, una capienza sensibilmente inferiore rispetto a quella ipotizzata un paio di anni fa quando si pensava di superare addirittura le 300 camere. Anche l'altezza dell'edificio, rispetto a quanto si prevedeva, sarà sensibilmente inferiore. In origine Padova Hall avrebbe dovuto realizzare e gestire direttamente il nuovo albergo. Dopo una serie di valutazioni, però, si è preferito non prendersi un rischio che avrebbe potuto gravare ulteriormente sui bilanci della società.

Un passo indietro per l'area videogiochi

«Per quel che riguarda gli aspetti progettuali che abbiamo dovuto rivedere - ha detto ancora il numero uno dell'ente camerale - la parte legata al gaming è risultata troppo onerosa e quindi non praticabile perché al momento non abbiamo mezzi sufficienti per sostenere questo intervento. Stiano valutando delle iniziative simili ma, per il momento, il progetto iniziale non è realizzabile». Il piano industriale presentato a settembre del 2022, prevedeva, infatti, che il Padiglione 6 dovesse ospitare la prima E-Sports Arena d'Italia. Uno spazio dedicato a tornei e competizioni di gaming professionistico. L'Arena avrebbe dovuto ospitare tornei di giochi online ed eventi collegati al mondo dei giochi multiplayers. Un progetto che ora viene definitivamente archiviato. Confermata, invece l'area dedicata al food anche in prospettiva dell'arrivo in via Tommaseo della nuova facoltà di ingegneria.

Interporto, la polemica sul nuovo cda

Santocono ieri è intervenuto infine sulla polemica che ha accompagnato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Interporto. Nomina che per la prima volta ha visto l'astensione della Camera di commercio. «Sinceramente non vorrei più tornare su questa polemica - ha detto ancora il presidente -. Molto semplicemente la decisione di astenerci è legata al fatto che avremmo preferito una condivisione più stretta tra i due soci più importanti, ovvero Comune e Camera. Credo, però, che siano cose che succedono nelle aziende partecipate da enti pubblici».

«Detto questo - ha concluso - non c'è alcuna preclusione nel confronti del nuovo presidente. Il professor Luciano Greco, infatti, è una persona di valore e assolutamente in grado di rappresentare Interporto che è una realtà molto importante della nostra città. Una persona che sicuramente farà bene il suo lavoro».