TREVISO - I tanto attesi lavori per il rifacimento del porfido lungo Corso del Popolo continuano spediti come da cronoprogramma del Comune, questo nonostante una voragine di ampie dimensioni comparsa all’intersezione con v ia Zorzetto, all’esterno dei portici dove ha sede Coin. Un “ cratere ” che ha subito fatto scattare sull’attenti i passanti preoccupati che un pezzo di strada fosse crollato a causa del maltempo. Una voragine da cui, in breve tempo, sono anche emersi odori nauseabondi e persino diversi topi liberi di scorrazzare in tutta l’area. Fortunatamente, però, la situazione era già sotto controllo da parte di C a’ Sugana, tanto che il “problema” verrà risolto definitivamente nella giornata di domani.



LA SEGNALAZIONE

«Nella zona dove è ora presente la voragine i commercianti ci avevano da tempo segnalato la presenza di cattivi odori - spiega l’assessore comunale ai lavori pubblici, Sandro Zampese – Una volta proceduto quindi con la sistemazione del porfido, come da programma, ci siamo accorti che sotto la soletta di cemento era crollata una calotta delle fognature, motivo per il quale si stava verificando la fuoriuscita di sostanze maleodoranti». «Capit a l’origine del problema – continua Zampese – abbiamo subito proceduto ad installare una nuova saracinesca. Inoltre, anche se non nelle previsioni iniziali, abbiamo dovuto procedere alla sostituzione della vecchia tubatura, ormai marcescente. Lunedì termineremo però tutti i lavori di sistemazione della fognatura, con il convoglio delle acque nella nuova tubatura e relativo collaudo, oltre alla copertura della buca ora presente». Nel frattempo continuano poi i lavori, da poco iniziati, per il rifacimento anche del porfido nel tratto proprio da v ia Zorzetto a v ia Manin, mentre nei piani del Comune di Treviso ci sarebbe ora anche il tratto fino a v ia Martiri della Libertà in modo da completare tutto Corso del Popolo. «Nei giorni scorsi abbiamo avuto qualche rallentamento nei lavori sia per il maltempo che per alcuni inconvenienti scaturiti dalle solette presenti vicino Da nesin - conclude l’assessore – Siamo però nei tempi prefissati e se, come speriamo, ci avanzeranno comunque dei fondi, vorremmo sistemare il porfido fino all’area della Loggia. In caso contrario, sistemeremo perlomeno l’avvallamento oggi presente lungo v ia Martiri della Libertà, così da renderlo più sicuro nella percorrenza di pedoni, bici e mezzi a motore».