Stelline sull'asfalto bocciate dal Ministero. Il sindaco: «Ci tocca toglierle»

ODERZO (TREVISO) - Le stelline sono fuori legge, l'ha detto il Ministero dei lavori pubblici, rispondendo alla domanda specifica posta dal Movimento 5Stelle in merito alla decorazione apparsa sull'asfalto nelle vie Mazzini e delle Grazie. Adesso quelle stelline dovranno essere cancellate. Insomma ciò che Marco De Blasis e Maria Angela Ferri, consiglieri pentastellati, avevano ipotizzato nel luglio dell'anno scorso, si è rivelato realtà. Quei disegni non hanno nulla a che vedere con il codice della strada. A dirlo è stata la stessa sindaca Maria Scardellato nel consiglio comunale di lunedì, quando De Blasis ha chiesto se fosse arriva la risposta dal Ministero in merito alle stelline tracciate all'incrocio di via Mazzini. «La risposta è che non corrispondono al codice della strada – ha rivelato Scardellato -.

Sono un pittogramma, bisogna toglierle». La sindaca ha detto che magari saranno lasciate in alcuni punti marginali, dove comunque non interferiscono con la circolazione.

I COSTI

Ovviamente si tratta di una spesa che non era prevista e che potrebbe configurarsi come un debito fuori bilancio. Per superare quest'ostacolo, in municipio contano di far rientrare la spesa «nell'assicurazione dell'architetto Viganò» ha specificato la sindaca. De Blasis non affonda il coltello nella piaga con un piccato “ve l'avevamo detto”, ma comunque non intende lasciar cadere la questione, per lui non è sufficiente cancellare le stelline dall'asfalto. «Non è corretto – dice -. Ci sono molte responsabilità su questa vicenda. Non è che un professionista ti propone una cosa e tu la fai a prescindere. Abbiamo più livelli di controllo: assessore, funzionario, comandante dei vigili, giunta, sindaca. Sto aspettando una risposta da un avvocato amministrativo. Vogliono far pagare alla professionista per non incorrere al danno erariale».

LA STORIA

All'indomani della comparsa delle stelle sull'asfalto gli opitergini si erano scatenati nei social: chi tirando in ballo i celebri biscotti adorni di stelline e chi la notte di San Lorenzo. La progettista aveva proposto le “stelle” fin da subito, nei rendering mostrati ai cittadini, le si vedevano chiaramente sull'asfalto. Sia la sindaca che l'assessore ai lavori pubblici Corte avevano spiegato che la decorazione aveva uno scopo: quello di identificare un’area in modo specifico, per sottolineare che si tratta di una zona urbana, connotata da elevata residenzialità, con tante persone che vanno a piedi o in bicicletta e dunque, in quel tratto di via Mazzini verso via delle Grazie bisogna procedere a velocità ridotta; tanto che è stato introdotto il limite dei 30kmh.