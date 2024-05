Riqualificazione del Parco Stella di Oderzo, il progetto che ha fatto vincere gli studenti del Sansovino al Green Contest

ODERZO (TREVISO) - Green contest, la vittoria va agli studenti dell'its Sansovino di Oderzo. Rendere il Parco Stella una nuova area vivibile, innovativa e sostenibile: è questa l’idea vincente degli studenti della classe 5A CAT X-LAM TECHNOLOGY dell’I.T.S. "J. Sansovino" di Oderzo, vincitori del concorso dedicato all’ideazione di progetti sostenibili realizzato da ITS Red Academy. Il gruppo dell’istituto trevigiano è stato premiato stamattina con un assegno del valore di mille euro. All’istituto "J. Sansovino” andranno inoltre 2000 euro.

Il concorso premia la scuola trevigiana

Il contest, arrivato alla seconda edizione, ha coinvolto le classi quarte e quinte di 18 istituti superiori di tutto il Veneto. Sono state 45 le proposte presentate dai team di studenti partecipanti. La classe vincitrice dell'its di Oderzo si è imposta grazie alla proposta di “Riqualificazione urbanistica Parco Stella”, avanzando l’idea di inserire nell’area un asilo, una casa dello studente, una ludoteca e un centro polivalente. Il presidente di Its Red Academy, Cristiano Perale, si è complimentato con il gruppo vincitore di questa edizione del contest: «È stato difficile scegliere i vincitori, perché tutti i progetti proponevano idee innovative. Quello della classe di Oderzo è stato scelto per la grande attenzione ad un luogo del proprio territorio e perché rispecchia in pieno gli obiettivi del Green Contest di trasferire competenze nuove attraverso scelte attente all’ambiente e alla sostenibilità».