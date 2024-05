ODERZO (TREVISO) - Incidente fra due auto a Oderzo: tre feriti. L'impatto è stato talmente violento che le vetture si sono capottate nel fosso, da parti opposte della carreggiata. Frontale impressionante, oggi, 17 maggio in via della Serenissima. La collisione è avvenuta intorno alle 19.15, per cause ancora al vaglio dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza: i pompieri hanno messo in sicurezza le auto, finite fuoristrada. Una era capovolta. Due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 e trasferiti in ospedale, uno è stato assistito sul posto. I militari dell'Arma hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.