Porto Viro. Salta la conduttura, voragine in centro: in città manca l'acqua fino alle 16 per i lavori

PORTO VIRO (ROVIGO) - Giornata da dimenticare ieri a Porto Viro per lo scoppio di una conduttura dell'acquedotto in Corso Risorgimento.

La strada è stata chiusa per consentire ai tecnici di Acquevenete di intervenire, ma nel frattempo utenze private ed esercizi pubblici sono rimasti senz'acqua. Tanti i disagi e arrabbiati gli esercenti di bar e locali che hanno dovuto arrangiarsi alla meglio nel centro e fino a Contarina. Solo l'ultimo guaio negli ultimi due giorni.

RUBINETTI A SECCO

Negli ultimi due giorni l'intero comune di Porto Viro è stato interessato prima dall'interruzione dell'energia elettrica e, poi, da una prolungata sospensione del servizio idrico, creando non pochi disagi a tutti i cittadini. Nella giornata di martedì, infatti, a causa di alcuni lavori di manutenzione programmati, varie zone della città tra cui alcune delle vie principali come corso Risorgimento, via V Maggio e via Collettore Destro si sono ritrovate senza corrente dalle 9 alle 17. Non sono mancate le lamentele da parte degli abitanti, indignati sia per come sia stato svolta l'attività di informazione da parte di Enel che non avrebbe avvisato con giusto anticipo la popolazione di Porto Viro, sia perché, come fatto notare da molti, interrompere l'energia elettrica nelle ore più calde della giornata e per un intervallo di tempo abbastanza notevole avrebbe potuto comportare dei gravi problemi, sia per la conservazione di cibo e di medicinali, sia per la salute delle persone, impossibilitate nella fruizione di ventilatori e condizionatori.

CONDUTTURA SCOPPIATA

Nella notte tra martedì e mercoledì, però è scoppiata una conduttura in corso Risorgimento, fatto che ha causato la formazione di una grossa voragine nell'asfalto, con conseguente messa in sicurezza dell'area, che è stata opportunamente transennata dalle autorità. Nel frattempo anche il meteo ha contribuito a peggiorare la situazione e, infatti, un violento temporale si è abbattuto sopra l'intera città, senza tuttavia creare danni.

La conduttura, che è sotto il controllo della ditta Acque Venete, è stata immediatamente chiusa per evitare che la situazione diventasse ancora più ingestibile con la sospensione dell'erogazione e così, ieri, sia per tutta la mattinata che per gran parte del pomeriggio, il comune di Porto Viro si è ritrovato senz'acqua. Il guasto non ha interessato solo via Risorgimento, ma anche le laterali e località Contarina. Dapprima il ripristino del servizio avrebbe dovuto avvenire attorno alle 11 ma, a causa di alcuni problemi e complicazioni, l'erogazione dell'acqua è riuscita a riprendere solamente verso le 16.

Nel frattempo bar e locali si sono arrangiati alla meglio. Impossibile servire caffè e cappuccini, ma anche lavare tazze e bicchieri. In galleria Donada si servivano bevande in bicchieri di plastica usa e getta. Riguardo la voragine, verrà chiusa dagli addetti ai lavori solamente una volta verificato che il tubo sostituito sia in grado di reggere la pressione. L'Amministrazione comunale nel frattempo ha auspicato la massima cautela a chi dovrebbe trovarsi nella zona e ha ringraziato i Vigili del Fuoco e il comando dei Carabinieri della stazione di Porto Viro per il tempestivo intervento, scusandosi con i cittadini per queste due giornate di disagi in un momento così delicato.