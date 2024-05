Nuova Romea, sul tracciato la Regione chiama i sindaci

VENEZIA - La Variante alla Romea, altrimenti detta Nuova Romea? «Al momento è una pagina bianca», dice la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti. Non è dato a sapere se a scriverla saranno i sindaci dei territori interessati al tracciato, in particolare quelli della Riviera del Brenta, visto che il punto critico è l'innesto con il Passante di Mestre, ma il loro parere sarà ascoltato. La novità è che sulla base delle loro osservazioni, Anas redigerà lo studio di fattibilità e a quel punto si conoscerà il tracciato. Se, cioè, la Nuova Romea - che il ministro Matteo Salvini ha già inserito nel contratto di programma con Anas - arriverà a Villabona o se, com'era previsto con la vecchia e defunta Romea Commerciale, passerà in Riviera del Brenta sotto le ville settecentesche celebrate da Carlo Goldoni. «Di solito non si fa - ha detto De Berti guardando i due responsabili di Anas, Mario Liberatore e Ettore De La Grennelais - ma il primo atto sarà un incontro con il territorio, soprattutto con i sindaci del veneziano». I tempi? Tra qualche settimana l'incontro con l'Emilia Romagna visto che la partenza della nuova arteria dovrebbe essere Ravenna, subito dopo i sindaci. «Direi entro l'estate - ha detto De Berti -. Perché la variante della Romea è un'opera necessaria, non rinviabile, ma delicata. Quindi, in base alle perplessità e alle criticità che verranno espresse dai sindaci, soprattutto quelli della Riviera del Brenta, verrà fatto da Anas lo studio di fattibilità». Una ipotesi di tracciato? «È una pagina bianca tutta da scrivere - ha risposto De Berti -. Ma non voglio più sentire, al prossimo incidente mortale sulla Romea, che la Regione non sta facendo niente». A quando la scelta del tracciato? «Entro questa legislatura». Quindi, se le elezioni saranno posticipate come pare di sei mesi, al massimo nella primavera del 2026.