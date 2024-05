ROVIGO - Periodo di disagi in vista per la circolazione cittadina, a cominciare da via Amendola.

L’arteria principale della viabilità ovest del capoluogo, infatti, da lunedì sarà chiusa al traffico perché i lavori di manutenzione del ponte sullo scolo Rezzinella ora devono passare sulla parte superiore. La ditta ha terminato i lavori sottostanti alla struttura e ha avviato la sistemazione dei parapetti, ma ora è necessario fresare la strada per fare l’impermeabilizzazione dell’impalcato, ossia la struttura che regge il piano di transito, e successivamente riasfaltare.



Per questi interventi, diventa evidente, è necessario chiudere il ponte alla circolazione per qualche settimana: l’ordinanza parla del 30 giugno come limite, ma con clausola del “comunque fino alla fine dei lavori” che può voler dire sia di più che, si spera, anche di meno. Perché via Amendola è una strada di grande traffico e tutta la circolazione verrà deviata lungo via Lina Merlin per chi proviene da ovest verso il centro, con deviazioni ovviamente per il resto del traffico che deve muoversi in direzione Lendinara.



ALTRI DISAGI

Non si tratta, però, degli unici interventi ai ponti della città. Perché i Lavori pubblici hanno bisogno di interventi su altri due manufatti nel piano finanziati con un milione del Pnrr, soldi ottenuti dal Comune ancora nel novembre 2021. A essere interessati sono i ponti del Bassanello e di via Martiri di Belfiore.



Nel primo caso sono previsti lavori, dopo quelli degli anni scorsi per consolidare la struttura che mostrava cedimenti, che porteranno a chiudere alternativamente i marciapiedi, mentre sotto al ponte verrà chiusa la pista ciclopedonale lungo l’Adigetto. Verranno installati ponteggi che consentiranno poi all’impresa di eseguire le altre opere progettate sulla struttura. Nella fase di predisposizione del cantiere con l’allestimento dei ponteggi, la circolazione sarà a senso unico alternato, gestita da movieri.



Per il ponte di via Martiri di Belfiore, conosciuto anche come ponte della Fonderia, sistemato questo inverno, già riasfaltato e con la segnaletica da poco ripristinata, sarà al centro di alcuni altri interventi, nonché le prove di carico, che richiederanno la chiusura di quel tratto di via Martiri di Belfiore. Così, come accaduto questo inverno, il traffico sarà deviato attraverso l’area di Città Giardino, attraverso via Capodistria per sbucare (e viceversa) su viale Porta Po.