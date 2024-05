PADOVA - Da lunedì torna ad aumentare anche il rischio code in tangenziale. Stanno infatti per essere completati i lavori di posa del nuovo guardrail in corso Argentina, lungo la Tangenziale Est.

Corsia chiusa in tangenziale, rischio code

Ieri è stata firmata un'ordinanza di proroga dei lavori per cui già da lunedì 13 maggio si chiuderà la corsia di marcia lenta (quella destra, la più esterna) nell'orario 10.30-16.30 nella direzione sud-est. Questo per non impattare con i lavori negli orari di punta del mattino e del pomeriggio. La chiusura della corsia di marcia lenta procederà a seconda delle necessità almeno per un paio di settimane. Un restringimento della carreggiata che, pur non coincidendo con gli orari di punta, inevitabilmente avrà delle ripercussioni sulla circolazione. La tangenziale che unisce i caselli autostradali di Padova Sud e Padova Est viene infatti molto utilizzata durante tutta la giornata anche dal traffico pesante. Quindi il rischio rallentamenti è molto alto. Rallentamenti che, in orario serale, potrebbero registrasi anche in prossimità del ponte di Voltabarozzo dove, da un paio di settimane, sono in corso dei lavori di manutenzione. Da lunedì a sabato 18 maggio dunque, dalle 22 alle 6, scatterà la chiusura dell'impalcato ovest del manufatto. Una chiusura che comporterà l'istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da movieri sull'impalcato est del ponte.

Lavori al ponte Paleocapa, come cambia la viabilità

Fino alla fine del mese poi i lavori su un altro ponte avranno ripercussioni sulla circolazione, in questo caso in pieno centro. La settimana scorsa infatti è iniziato lo smontaggio del ponte Paleocapa alla Specola. Fino al 28 maggio dunque sarà in vigore divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in tutta piazza Accademia Delia e nel tratto di via Sant'Alberto Magno fino a via Pighin (lato civici dispari). Nello stesso periodo a rimanere chiusa al traffico è piazza Accademia Delia. È poi in vigore l'inversione temporanea del senso unico di circolazione in via Pighin, con la nuova direzione di marcia da via Sant'Alberto Magno a via Santa Maria in Vanzo. Sempre fino al 28 maggio sarà anche in vigore l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli che percorrono via Pighin, una volta arrivati all'incrocio con via Santa Maria in Vanzo. È stato infine istituito il senso unico alternato in via Sant'Alberto Magno (tratto tra via Pighin e piazza Accademia Delia) con diritto di precedenza per i veicoli provenienti da piazza Accademia Delia. L'intervento di restauro del ponte realizzato dall'azienda siciliana "La Porta Industries" (la sede è ad Aragona in provincia di Agrigento) prevede anche una particolarità. La ditta siciliana che ha vinto l'appalto sta trasportando sei travi portanti dell'impalcato nella sua officina all'isola, mentre il resto del cantiere proseguirà a Padova. L'importo complessivo dei lavori (ponte, piste ciclopedonali, oneri per la sicurezza, Iva e somme a disposizione) è pari a 3,1 milioni di euro. Il solo costo dei lavori relativi al ponte è di 1,8 milioni di euro. Nel dettaglio, il manufatto in ferro sarà smontato pezzo per pezzo e ricostruito. Il Ministero ha chiesto infatti che vengano rimessi gli stessi bulloni. Essendo chiodi a caldo ribattuti, dovranno essere rifatti uno per uno. Sul posto è stata montata una passerella provvisoria per consentire a biciclette e pedoni di attraversare il Piovego.