TREVISO - Tumore alla bocca, visite di controllo gratuite. Torna anche quest’anno l’Oral Cancer Day 2024, campagna nazionale di prevenzione del cancro del cavo orale promossa Fondazione ANDI ETS (Associazione Nazionale Dentisti Italiani). ANDI Treviso, sezione trevigiana dell’associazione, partecipa con i propri volontari all’iniziativa e sabato 18 maggio i dentisti saranno in piazza dei Signori (e in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto), dalle 10 alle 18 con gazebo, infopoint e un'area screening. «Ancora una volta i dentisti ANDI si mettono a disposizione della comunità per una campagna di prevenzione concreta – spiega il dottor Dario Danella, presidente di ANDI Treviso – oltre al materiale informativo e alle visite di screening, i cittadini potranno rispondere ad un semplice questionario in forma anonima, utile per stabilire il livello di conoscenza del problema tra la popolazione. Nessuna raccolta firme o donazioni verranno chieste ai cittadini che si avvicineranno alle nostre postazioni e anzi per i più piccoli verranno regalati dei simpatici gadget».

Prevenzione contro il tumore al cavo orale, il progetto

A Treviso si rinnova la collaborazione con Lilt Treviso, che mette a disposizione il proprio camper sanitario all’interno del quale saranno effettuate le visite di controllo. A Castelfranco, invece, oltre al gazebo ci sarà un’ambulanza della Croce Rossa castellana per l’effettuazione degli screening. La visita si svolge in modo semplice, attraverso un controllo accurato di tutta la mucosa orale del paziente, allo scopo di rilevare la presenza di eventuali lesioni, per decidere se e quando riferire la lacerazione individuata allo specialista e, nel caso, rimandare il paziente a una struttura di secondo livello per la diagnosi definitiva. Eventuali casi sospetti potranno effettuare l’approfondimento al reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale Cà Foncello di Treviso, all’Ambulatorio di Chirurgia Maxillo Facciale all’Ospedale di Vittorio Veneto o ai dipartimenti territoriali dell’Ulss 2. «Lilt il cui motto è “prevenire è vivere”, è felice di aderire alla campagna di sensibilizzazione di ANDI per la prevenzione del cavo orale – dichiara Alessandro Gava, presidente Lilt Treviso - la comunione di intenti e la sinergia tra Associazioni presenti sul territorio, che si concretizza nelle piazze di Treviso e Castelfranco Veneto con l’Oral Cancer Day, di anno in anno ricevono sempre maggiore consenso e partecipazione. Questa giornata rappresenta un’occasione importante sia per la possibilità di effettuare visite del cavo orale sia per poter ricevere importanti informazioni sulla prevenzione primaria di questo tipo di patologia dove fumo, alcol e scarsa igiene orale rappresentano i principali fattori di rischio».