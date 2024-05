Treviso. Cimitero dei Burci in pericolo: «L'acqua lo sta sommergendo»

CASALE SUL SILE (TREVISO) - Il cimitero dei burci sta andando in rovina. Un capitolo importantissimo della storia del Sile rischia di svanire per sempre. Quel che resta delle storiche imbarcazioni che solcavano il Sile è sempre più deteriorato. Lo stato dei relitti va via via peggiorando e le forti piogge degli ultimi giorni, con il conseguente innalzamento del livello del fiume, non ha fatto altro che aggravare ulteriormente la situazione. L'allarme lo lancia Luigi Calesso (Coalizione Civica) che chiede l' intervento immediato di tutte le istituzioni coinvolte, dai comuni lungo l'asta del fiume alla Regione: «È impietoso il confronto tra le foto scattate un anno fa e oggi. Lo stato del cimitero dei burci è gravemente peggiorato, anche a seguito dell'innalzamento del livello del Sile negli ultimi giorni - osserva Calesso - quando le acque torneranno al loro regime ordinario sarà sicuramente visibile qualcosa in più dei relitti, che costituiscono un vero sito archeologico alle porte della città».

Che cos'è il cimitero dei burci

Nel cimitero dei burci - lo specchio d'acqua tra Casale Silea - ci sono di 13 imbarcazioni da trasporto merci abbandonate tra il 1974 e il 1975. Ma già prima di allora erano presenti altri 8 relitti, di cui 4 scomparsi. Secondo i documenti recuperati da tre imbarcazioni, risalirebbero tutti al 1937. E, negli anni, sono diventati uno dei simboli del parco del Sile perchè inseriti in una delle passeggiate più belle attorno alla città. Da qui l'invito di Calesso: salviamoli. «Faccio appello alle istituzioni, dall'amministrazione comunale di Casier nel cui territorio si trova il cimitero dei burci all', alla Regione Veneto perché si facciano carico di salvare il cimitero dei burci.Al di là degli eventi atmosferici dei giorni scorsi i relitti delle imbarcazioni sono oggetto di un progressivo inarrestabile deterioramento che le porterà inesorabilmente a scomparire dalla vista, a meno che non si avvii un intervento di conservazione che permetta di salvaguardare quello che ancora resta di questo patrimonio archeologico del nostro territorio». Calesso propone due soluzioni: intervenire sui relitti "in loco" con trattamenti che ne favoriscano la conservazione. Oppure: recuperare alcuni dei relitti, sottoporli ai necessari trattamenti ed esporli in un museo dedicato a queste imbarcazioni «che parlano della storia del Sile».