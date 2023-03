MARGHERA - Scippate e scaraventate a terra in pieno giorno. Due casi nel giro di poche ore in città, tra Marghera e Mestre. Il primo ha visto finire all’ospedale con un trauma cranico e diverse costole incrinate una 93enne di Marghera che, ieri mattina, è stata aggredita da un ladro in piazza Mercato.

La donna, nonostante l’età avanzata, è molto attiva e indipendente, come racconta la nipote. «Stava andando a fare la spesa al supermercato con il suo carrellino come sempre - spiega - quando un uomo, straniero di colore, l’ha puntata non appena è scesa dal tram. Lui, in bicicletta, non si è minimamente curato del fatto che mia nonna camminasse con un deambulatore, che fosse una persona fragile. Proprio davanti alla fermata di piazza Mercato le ha strappato la borsetta facendola cadere a terra». L’anziana, sotto choc, è stata accompagnata in ospedale. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. «Ha sbattuto la testa, ha un trauma cranico - prosegue la nipote - è ancora in pronto soccorso, speriamo non sia nulla di grave. È rimasta choccata dall’aggressione». Nella borsa l’anziana aveva il cellulare, i documenti e 200 euro in contanti. Qualche ora dopo qualcuno l’ha ritrovata, ma ovviamente mancavano all’appello i soldi e il telefonino. I documenti, almeno, sono stati recuperati.

«Stiamo provando a bloccare la sim ma pare che possa farlo solo la persona interessata e non sia permesso ai famigliari». La donna sporgerà denuncia non appena sarà in condizione di farlo.



VIA CAPPUCCINA

L’altro episodio è avvenuto nel pomeriggio a Mestre, tra via Cavallotti e via Cappuccina. La vittima è una 80enne che stava passeggiando quando, all’incrocio delle due strade, è stata scaraventata a terra da un uomo che le ha strappato con violenza la borsetta. La donna, nella caduta, ha riportato un trauma forte a un’anca. Chiamato il Suem, è stata caricata in ambulanza e portata in pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi anche se ovviamente, come nel caso precedente, la vittima ha subito un forte choc. L’episodio è stato segnalato anche alle forze dell’ordine che hanno provato a rintracciare l’aggressore, ma senza successo.



ANZIANI NEL MIRINO

Questi due episodi sono successi a 24 ore di quanto accaduto giovedì mattina in via Beccaria a Marghera. Una 84enne era uscita per fare la spesa quando le si era avvicinata una signora piuttosto giovane che si era presentata come Francesca, una vecchia amica di famiglia. L’anziana stava camminando con il deambulatore e la ladra aveva iniziato fin da subito a farle domande sulla sua salute facendole credere di conoscerla. «Come vanno gli occhi? E la cervicale? Eh cara mia devi stare attenta alla postura», e in quel momento con un colpo rapido le aveva strappato la collana rompendole gli occhiali. La donna, poi, si era allontanata facendo perdere immediatamente le proprie tracce. L’anziana aveva chiamato la figlia, che si era precipitata da lei con il genero. Fortunatamente l’84enne non si era fatta male ma era rimasta molto scossa dall’accaduto. Ieri mattina, insieme ai famigliari, l’anziana è andata dalle forze dell’ordine per sporgere denuncia.



I PRECEDENTI

Era da qualche mese che non si registravano aggressioni di questo tipo, ma verso la fine dell’anno c’era stata un’impennata di casi: furti (violenti) con tecnica dell’abbraccio, a metà tra la truffa e la rapina, si erano verificati (sempre ai danni di persone anziane) anche in Riviera XX Settembre, in via Cappuccina e in viale Garibaldi. In questo ultimo caso, addirittura, il ladro aveva aggredito una donna gettandola a terra e strappandole con forza la fede nuziale dall’anulare.