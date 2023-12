Ladri scatenati in casa: in soli 30 minuti riescono a portare via un bottino da 30mila euro

UDINE - In trenta minuti hanno effettuato il colpo, portandosi via un bottino da 30 mila euro. Colpita dai ladri stavolta una abitazione di Povoletto. I malviventi si sono introdotti domenica 17 dicembre, in una casa situata in via Maurino. Mezz'ora per forzare una finestra, entrare in casa, trovare la cassaforte e aprirla con l'aiuto di una smerigliatrice.

BOTTINO

Al suo interno i malviventi hanno trovato un ricco bottino. Sono, infatti, riusciti a mettere le mani su 20mila euro in contanti e oro e monili preziosi per un valore di altri 10 mila euro.

Danni non assicurati, A sporgere denuncia ai carabinieri, il proprietario di casa, un uomo, classe 1938, di origini francesi. L'84enne ha dichiarato ai militari che i ladri sono entrati in casa tra le 10 e le 10 e 30 di ieri mattina. Una volta realizzata l'azione criminale, i ladri sono riusciti a scappare e a far perdere le proprie tracce. I Carabinieri stanno ora indagando sull'accaduto, cercando anche possibili testimoni.