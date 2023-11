Rivignano Teor. Ladri in fuga con un bottino da oltre 25mila euro

UDINE - Abitazioni private ancora nel mirino dei ladri, protagonisti di un furto avvenuto nella tarda serata di sabato 18 novembre, in un appartamento del comune di Rivignano Teor. I malviventi hanno agito approfittando dell'assenza del proprietario di casa, e dopo aver forzato gli infissi sono riusciti ad accedere alla residenza e a individuare una cassaforte.

Da essa sono stati asportati contanti e alcuni monili preziosi, per un valore totale di oltre 25 mila euro. Una volta rincasato, l'uomo si è accorto del fatto e ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri di Mortegliano, intervenuti sul luogo per i rilievi del caso. Le indagini sono ora state affidate ai colleghi della stazione di Rivignano.



INCIDENTI

Sul fronte degli incidenti stradali, nella notte tra sabato e domenica due persone che viaggiavano a bordo della stessa automobile sono state soccorse dai sanitari dell'ambulanza e dell'elisoccorso nel Comune di Fagagna, per le ferite riportate a seguito di un incidente avvenuto lungo l'ex strada provinciale 10, in direzione Plasencis. Secondo quanto appurato dalle forze dell'ordine, il conducente del mezzo ha perso il controllo della vettura, terminando la corsa in un fossato presente a bordo strada. A seguito dell'intervento da parte del personale medico, una persona ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre l'altra è stata trasferita con l'ambulanza, in codice giallo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ieri pomeriggio invece, nella frazione di Villanova dello Judirio, a San Giovanni al Natisone, un ciclista cinquantenne è entrato in rotta di collisione con un'automobile, all'incrocio tra via Trieste e via delle Scuole, venendo sbalzato dalla sella sul parabrezza della vettura. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza, di un'automedica e dell'elisoccorso, che hanno preso in carico l'uomo trasportandolo in ambulanza al nosocomio di Udine, anche in questo caso in codice giallo. Una giovane donna, che stava camminando lungo via Kennedy a San Daniele infine è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di domenica. A chiamare il 112, numero unico per l'emergenza, sono stati alcuni passanti che hanno notato la ragazza a terra a bordo strada. La struttura operativa per l'emergenza sanitaria ha attivato un'ambulanza, partita dallo stesso centro collinare: al personale sanitario e poi ai carabinieri, arrivati in via Kennedy per i rilievi, la giovane ha riferito di essere stata investita da un'auto che poi è si è dileguata senza prestarle soccorso. I militari dovranno ora ricostruire l'accaduto e verificare la versione della ferita: secondo le prime informazioni, non ci sarebbero testimoni oculari dell'incidente. La donna non ha riportato ferite gravi.



CONTROLLI

La Polizia di Stato di Udine nella serata tra sabato 18 e domenica 19, in occasione della giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, ha voluto organizzare una serie di controlli mirati alla repressione della guida in stato di ebbrezza alcolica. I controlli straordinari hanno visti impegnati 10 operatori dislocati lungo le principali arterie che dall'autostrada Alpe Adria A/23 portano alla città di Udine. Sono stati controllati 106 conducenti, accertate 8 violazioni per guida in stato di ebbrezza alcoolica di cui 2 con concentrazione di alcool per litro di sangue non superiore a 0,80 gr/l. 5 con concentrazione di alcool non superiore a 1,5 gr/l e 1 violazione con concentrazione di alcool superiore a 1,5 l/gr di cui due neopatentati. Sono quindi state ritirate 8 patenti e detratti 108 punti; è stato sequestrato un autoveicolo.