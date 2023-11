Colpo grosso a Codroipo, i ladri si introducono in casa e portano via 10mila euro in contanti, gioielli in oro e un Rolex: bottino di 25mila euro

CODROIPO - Ieri mattina alla stazione dei Carabinieri di Codroipo, un uomo, classe 1981, ha sporto denuncia dopo aver riscontrato un ingente furto all'interno della propria abitazione.

Il colpo

Secondo quanto ricostruito alle forze dell'ordine i ladri si sarebbero introdotti nella residenza privata attraverso una finestra, tra le ore 18:30 e le 19:15 di sabato 11 novembre, riuscendo ad asportare 10mila euro in contanti, alcuni monili in oro e un orologio Rolex, per un valore complessivo pari a 25mila euro. Un blitz di pochi minuti dunque, terminato con un bottino ingente.

Gli stessi Carabinieri di Codroipo hanno avviato approfondite indagini per risalire all'identità dei responsabili. Ricerche che si preannunciano complesse e che come sempre non potranno prescindere dalla ricerca di dettagli attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

Ciò che è certo è che questo genere di reati lasciano l'amaro in bocca in chi li subisce e vede violato il proprio domicilio da persone senza scrupoli che portano con sé i risparmi di chi li ha messi da parte con sacrifici e in pochi minuti lasciano la sensazione di non poter stare tranquilli neppure tra le mura di casa.