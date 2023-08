Lignano, si svegliano e si accorgono che la casa è stata ripulita dai ladri. Via orologi, anelli e contanti per 17mila euro

LIGNANO SABBIADORO (UDINE) - Si svegliano e si accorgono che nella notte i ladri sono entrati in casa, senza che loro si svegliassero, facendo piazza pulita di tutto ciò che avevano di valore: anelli, soldi e denaro contante. Un bottino da 17mila euro. E' successo questa mattina, 22 agosto, a Lignano, in provincia di Udine. Subito è scattata la chiamata alle forze dell'ordine e, nel giro di poche ore, gli agenti di polizia sono riusciti ad arrestare due persone di 48 anni, balcaniche, con l'accusa di aver messo a segno il furto. Le due persone arrestate si erano nascoste in una casa disabitata e sono ora in carcere a Udine.