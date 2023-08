Udine. Rubavano il fondo cassa e poi scappavano in monopattino per non farsi riprendere dalle telecamere: arrestati

UDINE - È finita la carriera dei ladri in monopattino di Udine, che fino ad ora erano riusciti a far perdere le proprie tracce proprio perchè usavano un veicolo senza targa che restituiva alle telecamere solo qualche dettaglio. Sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri la notte scorsa, dopo una lunga serie di furti.

Si tratta di un 31enne italiano e di un 36enne pachistano: sono accusati di furto aggravato commesso ai danni di un noto esercizio pubblico. I ladri, approfittando del buio e delle ore di minor presenza di persone in centro, forzavano porte e finestre introducendosi in numerosi esercizi pubblici e svuotando i fondocassa, rubando le mance dei camerieri e, in qualche caso, anche l'intero incasso nascosto.