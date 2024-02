SACILE - Ladri nuovamente in azione, stavolta in via Misurina. Il tempo di riconoscere in quel suono l’allarme del suo appartamento e Vittorio, in pensione da un paio d’anni e in discreta forma fisica, si è precipitato dentro casa ritrovandosi faccia a faccia con uno sconosciuto dal volto semicoperto. Pochi minuti di assenza sono bastati a consentire l’ingresso dalla parte posteriore di un ladro che ha subito puntato alla camera da letto. «Come tutte le sere eravamo a cena nell’appartamento qui a fianco, dai genitori di mia moglie, io ero rimasto in casa fino a poco dopo le 19. Non sono trascorsi molti minuti prima che sentissimo l’allarme, al massimo un quarto d’ora». Prima di quel suono, dall’appartamento vicino Vittorio aveva sentito un tonfo sordo, la porta posteriore che cedeva. «Ha avuto pochissimo tempo per agire», osserva, ciò nonostante, pochi istanti gli sono stati sufficienti per trovare un portagioie della signora con dentro un paio di orecchini, due collanine e un crocefisso: il bottino che è riuscito a portarsi via.