MARTIGNACCO (UDINE) - Raffica di furti in Friuli negli ultimi giorni con un episodio in particolare, a Martignacco, che ha creato grande sconcerto. Secondo la denuncia presentata dal proprietario, un quarantaquattrenne di origine straniera, martedì sera in un’abitazione di via San Daniele i malviventi si sono introdotti mentre in casa c’era solo il figlio, che stava dormendo.

Erano le 19.30, hanno narcotizzato il cane e lo hanno chiuso in taverna, per agire indisturbati e portare via orologi e gioielli per circa 5 mila euro. I carabinieri stanno portando avanti le indagini per chiarire quanto avvenuto, pare non ci sono state effrazioni.

Ad indagare il nucleo Radiomobile di Udine. Tra la pedemontana e il Friuli collinare invece tre i diversi furti denunciati. Sconosciuti si sono introdotti in due abitazioni di Gemona e in una nel comune di Magnano in Riviera. Il tutto è avvenuto in poche ore, tra lunedì 13 e martedì 14 novembre.

GLI EPISODI

Nel primo caso a denunciare è stata una donna del 1991 che ha subito il furto nella sua casa di via San Biagio il 13 di novembre. I ladri hanno forzato una finestra del soggiorno e sono entrati nell’abitazione, una villetta singola. Frugando nelle varie stanze della casa, i malviventi sono riusciti a trovare gioielli e preziosi in oro per un valore totale di 9mila e 500 euro.

La refurtiva è coperta da assicurazione. Il furto è stato commesso nell’arco di un’ora soltanto. Infatti, la 32enne si era assentata da casa tra le 17 e le 18 di quel pomeriggio. Più o meno nello stesso orario, tra le 17 e le 19 e 30, quando il proprietario di casa è rientrato, è stato commesso un altro furto, sempre a Gemona, in via Caduti del Mare. Il padrone di casa, un uomo del 1968, ha trovato una finestra forzata e i segni del passaggio dei ladri.

Mancavano all’appello gioielli, abiti e altri oggetti di valore per circa duemila e 500 euro.

Infine, un uomo del 1963 ha sporto denuncia nella caserma dei carabinieri di Tarcento per un furto accaduto tra il 13 e il 14 novembre. Il sessantenne era uscito di casa intorno alle 13 di lunedì 13 novembre per poi farvi rientro circa 24 ore dopo e scoprire che la casa era stata messa a soqquadro dai ladri. Nel bottino dei malviventi sono finiti un anello con brillanti e altri gioielli in oro per un valore totale di circa 4mila euro. Tutti i preziosi erano assicurati. Sui vari episodi stanno ora indagando i carabinieri.